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好想談戀愛！5部經典《新娘百分百》、《絕配冤家》情人節必須一起看

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實習記者施至真／綜合報導

春暖花開就是要體驗戀愛心動的感覺！不論你有沒有另一半，都應該再次體會愛情的美好，今天整理了5部經典耐看的「老」愛情電影，白色情人節情侶一起看，讓你再次憶起平凡日常裡最簡單的幸福時刻！

＃美好的一年

面對財富自由和有意義的人生，你會如何選擇呢？《美好的一年》講述年輕又多金的投資專家麥斯史金（羅素克洛 飾），意外接獲過世叔叔在普羅旺斯的葡萄酒莊，雖然不情願地留在酒莊，卻也在一連串事件後憶起叔叔曾經教給他的人生哲學，並在小鎮裡尋得真愛。本片雖然沒有驚人的情節，但平鋪直敘的故事中有許多引人深思的含意，值得細細品嘗。

 

＃新娘百分百

威廉薩克（休葛蘭 飾）經營著旅遊書店，在因緣巧合下，與當紅好萊塢明星安娜史考特（茱莉亞羅勃茲 飾）相遇，並建立起友情。然而就在一次突如其來的約會後，威廉發現自己並非只把安娜當成朋友，卻因為兩人身分的懸殊，而一次次錯過，就在威廉心灰意冷之際，他決定向安娜求婚，最後有情人終成眷屬。本片值得注意的是，不論職業或是男女間的支配權，都是女大於男，在當時是非常新穎的題材。


＃似曾相識

理察（克里斯多福李維 飾）在大學畢業晚會上遇見了一位神祕婦人，送了他一只懷表，並對他說：「回到我身邊來吧！」，不以為意的他很快便將此事給淡忘。八年後理察前往麥克金納島度假，當他在飯店隨意亂逛時，理察被歷史廳內展示的畫像給深深吸引，原來畫像中的女子就是當年的老婦人，而他們竟然早在70年前就曾經相遇，究竟為何理察會回到過去，他與神秘婦人又有什麼關係呢？


＃絕配冤家

「假戲真做」這種老哏雖然氾濫俗套，卻是觀眾百看不膩的情節。身為兩性專欄作家的安蒂（凱特哈德森 飾）接獲一項任務，要求她必須在極短的時間內交稿，為了親身體驗要如何在十天內成功把男人甩掉，她盯上了廣告公司的帥哥主管班傑明（馬修麥康納 演）。然而班傑明為了實現與廣告業務的賭約，他必須在十天內讓一個女人真正愛上他，究竟兩個各懷鬼胎的冤家會擦出什麼樣的火花呢，讓我們拭目以待。


＃再見鍾情

一見鍾情是不少人夢寐以求的浪漫邂逅，然而互看不順眼的奧利佛（艾希頓庫奇 飾）與愛蜜莉（亞曼達彼特 飾），卻一而再、再而三的相遇，兩人從陌生人變成最了解彼此的知音，就在他們汲汲營營地尋找的生命中不可或缺的另一半時，才發現原來對方就是自己正在尋找的人。比起轟轟烈烈的激情故事，平淡卻意味深長的《再見鍾情》更適合小情侶一起觀賞！


▶Selina勇敢認愛！7金句洩感情觀：失敗的婚姻，不代表人生的失敗

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關鍵字：

情人節, 電影, 經典電影, 愛情電影, 浪漫喜劇

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