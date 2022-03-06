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宋智孝、張員瑛都戴過！醜萌「Balaclava頭套」2功能超強大瞬間賣爆

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▲Balaclava 頭套。（圖／dappei提供）

文／Dappei

時尚的腳步總是飛快，因應不同季節總會有令人意想不到的新流行誕生。而今番搭編要介紹的這樣Hot Item便是火遍韓國的「Balaclava頭套」，雖說頭套本身設計相當考驗顏值，但自從宋智孝、IVE 張員瑛、AOA雪炫等女星紛紛搶戴後，也瞬間帶起Balaclava的流行！究竟這個頻繁出現在大眾視野的醜萌頭套在紅什麼？帶你一起看看它的幕後小故事。

▲Balaclava 頭套。（圖／dappei提供）▲Balaclava 頭套。（圖／dappei提供）

▲火遍韓國的Balaclava頭套，雪炫、張員瑛都戴（圖／翻攝自IG@sh_9513、@for_everyoung10）

＃Balaclava 頭套其實是禦寒工具

Balaclava頭套乍看之下宛如小偷的面罩，但其實這種結合圍巾和帽子功能的二合一頭套是在1854年巴拉赫拉瓦戰役中，英國騎兵用來抵禦寒冷海風的帽子。Balaclava包覆頭部的設計可以避免頭部因過度吹到風而感到頭痛不適，設計理念與時尚是完全沾不上邊的！

▲Balaclava 頭套。（圖／dappei提供）

▲Balaclava 頭套。（圖／dappei提供）

▲秀智一戴Balaclava頭套，迅速火紅。（圖／翻攝自IG@iammingki、@mylovelysjh_）

＃名人、時尚品牌集體帶貨，將Balaclava頭套推向新高峰

說到第一個將Balaclava頭套重新帶火的潮人，就不能不提到「 Ye 肯爺」！某次街拍，Ye便以頭戴一頂滑雪面料製成的重塑版Balaclava頭套現身，前衛感的設計瞬間引爆嘻哈圈流行。除此之外，近幾年時裝秀場上，都能瞥見不少精品大牌如：Miu Miu、Marine Serre 、Loewe 再次翻玩Balaclava頭套，也讓這樣單品在時尚圈佔有一席之地。

▲Balaclava 頭套。（圖／dappei提供）

▲Balaclava 頭套。（圖／dappei提供）

▲Ye 肯爺將Balaclava頭套帶起潮流。圖／(1)

＃瘦臉兼防疫， Balaclava頭套瞬間賣爆

可以發現近期時尚品牌推出的改良版Balaclava頭套都更貼近日常所需，除了多樣配色可以滿足不同穿搭風格，適時地將部分側髮或髮尾留在帽緣外還能有效修飾臉型，達到瘦臉的功效！再加上疫情的催化，許多大眾認為反正都要戴口罩出門了，包裹住頭部的配件不是更方便嗎？也難怪Balaclava頭套會在短時間賣到缺貨啊！

▲Balaclava 頭套。（圖／dappei提供）

▲Balaclava 頭套。（圖／dappei提供）

▲Balaclava頭套可瘦臉又兼具防疫效果，一度搶到缺貨。（圖／翻攝自IG@_kimjaekyung_、@mylovelysjh_）

Dappei 結語：

面對近一週的強烈冷氣團襲擊，走在流行尖端的你，是時候入手一頂醜萌Balaclava頭套了，百搭程度絕對超乎想像！

文字編輯：Lisa

肯爺又幹嘛啦，出席大秀配戴「巴拉克拉瓦頭套」掀熱議，它會是下一個潮品嗎？一起了解 Balaclava 的歷史

顯小臉帽子選它正解！女生「報童帽」風格搭配教學，秋冬穿搭時髦度馬上拉滿！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, Balaclava, 頭套

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