H＆M姊妹牌「COS」要來了！極簡設計、背後小故事先認識一下

文／Dappei

大家一定都知道H&M這個國際大品牌，它可是快時尚產業裡的大龍頭之一，而近期，許多眼尖的民眾們發現H&M底下的極簡品牌COS（Collection of Style）似乎要進軍台灣，此消息驚艷了不少時尚粉，熱愛穿搭的搭黨們絕對不可錯過這個資訊啊！今回 Dappei 就來和大家分享COS的背後小故事！

▎誕生是為了拯救 H&M？

兼具「快與廣」特性的快時尚產業，以不定期且迅速的替換為特色，雖然能快速引領潮流，響起一時短暫的瘋潮，但同時也冒著「可能隨時被淘汰」的風險在市場上競爭。H&M雖然是大品牌，但面臨各大國際快時尚品牌推陳出新，它們也不免遇上淘汰危機；然而在2007年前COS誕生，以獨樹一幟的風格拯救了氣勢低迷的H&M。

COS會成功除了因為獨特的品牌風格，最主要也因為看準了當時消費者市場的漏洞 —— 中產階級族群，這群人雖然不算超級富裕，但他們也追求質感生活，且偶而仍會想透過微奢華品來犒賞自己，這時COS就以中高價位的優質品質來滿足他們的需求。

▎創造奢華時尚、快時尚外的第三條路

COS作為H&M的旗下品牌，很容易被大眾理解為相對較「便宜」的快時尚，為了與之作出市場區隔，他們在各行銷方面，包含選址、經營模式等，都做出了不一樣的突破與改變。

# 1 一年固定推出兩季新品

不同於一般快時尚品牌的不分季推出新品，COS和精品品牌一樣一年分為春夏與秋冬兩季，也成為第一個站上米蘭時裝週的快時尚品牌，光是這點就給顧客不一樣的感受，品牌的附加價值也隨之升高。

# 2 店面裝潢與擺設都精心設計

門市內的牆以簡潔大方白色為主，搭配幾何方狀的衣櫃與擺飾，掛架、衣架為鋼製，服飾擺放依照款式、顏色、風格陳列，尺寸齊全且按照尺碼擺放。

# 3 店面選址緊跟奢侈品牌

選址刻意避開一般快時尚的其他品牌，例如ZARA、GAP，而是選擇與奢侈品牌、高階潮牌並列或是在其附近，這樣的行銷模式也潛移默化地影響品牌在顧客心中的地位與形象。

▎極簡美學藝術是品牌宗旨

COS以極致的簡單美學，並融合藝術概念作為品牌宗旨，從服飾設計、店面設計、廣告影像等都一路貫穿，是顯而易辨的品牌形象。在2016年時，COS與藝術產業聯名推出系列產品，並贊助當時紐約古根漢博物館舉辦的活動，致敬名畫家Agnes Martin；2017年時與Studio Swine合作，參加米蘭傢俱展。

▎產品尺寸貼心設計安排，傳達自信美

服飾剪裁簡潔俐落，以寬鬆為主，不強調女性腰身與身材曲線，在尺寸上特意安排「女裝沒有XL，男裝沒有XS尺寸」提醒消費者不用購買過度的尺寸來遮掩，也間接地傳遞出「自信美」的訊息。

▎終於要進軍台灣？

近期，台灣時尚界正瘋傳著COS要進軍本土市場，原因是在某求職網上有著COS正在招募人才的消息，看來喜歡極簡風格的搭黨們又多了一間選擇，大家也可以親眼所見這個偉大的品牌COS了！

Dappei 結語：

介紹了這麼多關於COS的品牌故事，喜愛極簡風格的你是不是已經被燒到了呢？不得不說COS一條龍的精心安排與設計真的讓消費者感到很暖心，搭編自己已經迫不及待實體店面的開張了！

文字編輯：Rulu / 圖片來源：@cosstores

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