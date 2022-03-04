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星巴克3／4「快閃」全品項買一送一　限定5小時揪咖開喝

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克限定5小時快閃買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今天陽光與溫度均有春天氣息，星巴克3月繼第二杯半價優惠之後，也在今（3／4）祭出5小時優惠快閃活動，從下午4點至晚上8點期間，推出好友分享優惠，第二杯由星巴克招待，快在下班前揪咖一起享受春天！路易莎也推寄杯活動，一次購買5杯可享8折優惠，是少數發送的好康。

邁入週五小週末，星巴克推出「賞春星光好友分享」限時活動，從今天下午4點起到晚上8點，購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，便可享好友分享優惠，讓你週末揪咖一聚還能省荷包。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，部分門市、車道服務不適用此優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會）▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會）

路易莎在3／5前也推出「不限組數」、「開放黑卡積點」的寄杯活動，消費者於全台實體門市飲品寄5杯可享8折優惠，單次結帳不限組數，使用期限到2022年底，本寄杯活動特別開放黑卡會員積點，每50元即可累積一點，積滿3點，下次消費就可兌點享單杯飲品或甜點9折優惠。

▲路易莎咖啡,星巴克買一送一,星巴克。（圖／路易莎提供）

85度C近期推出2種新口味台式菠蘿麵包，包括「芋泥拔絲菠蘿」與「原味奶油菠蘿」，並加碼推出促銷方案，3／1至3／21期間祭出「菠蘿，美味的王者」新品嚐鮮第二件半價，芋泥拔絲菠蘿售價32元、原味奶油菠蘿售價30元，第二件可省下15元至16元不等。

▲85度Ｃ菠蘿麵包。（圖／業者提供）

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

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