《霍爾》卡西法戒指太Q啦！熊熊燃燒、煮早餐5種型態想全收

實習記者吳昀庭／綜合報導

橡子共和國專門販售吉卜力動畫周邊，近期新推出了KAZARING首飾系列，第一位主角選擇《霍爾的移動城堡》裡的「火惡魔」卡西法，把微弱火苗、熊熊燃燒、幫忙煮早餐等不同型態的卡西法，做成可愛戒指，戴在手上實在是太Q啦！配上專屬的戒指底座更是精緻度破表，讓人想通通收集。

▲「卡西法戒指」系列。（圖／翻攝自donguri-sora.com，下同）



《霍爾的移動城堡》裡的「火惡魔」卡西法令人印象深刻，因為與霍爾訂下契約，而住在城堡的壁爐中，成為移動的動力來源。KAZARING首飾系列就以它為靈感，推出了「卡西法戒指」系列，從火焰色澤到眼睛、嘴巴等細節都神還原，戴在手指上可愛到爆。

「卡西法戒指」有5種款式，分別是燃燒成熊熊大火、在火堆裡伸手、乖乖縮在壁爐裡、緊抓著木頭，以及被蘇菲逼著煮早餐的模樣，生動表情直接勾起記憶，想起動畫裡的經典場面，還有一款隱藏版讓人超好奇。這系列以盲盒形式販售，可以隨機得到其中一款，除了戒指還附上一個專屬底座，平常沒戴放在桌上，就是個精美擺飾。

另外，日本Bandai公司則是把《小魔女DoReMi》裡面重要的道具「食譜日記」實體化，做成粉嫩夢幻的飾品盒。「食譜日記飾品盒」外觀就跟卡通裡一樣是一本書，上面的花紋、圖案也全部還原，但打開來裡面有愛心形狀小掛鉤，可以掛項鍊、耳環等飾品，直立放在桌面上超可愛，讓粉絲們看了心動不已。

▲《小魔女DoReMi》的「食譜日記」變成飾品盒。（圖／翻攝自natalie.mu，下同）



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