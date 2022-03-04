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愛馬仕開先例矽晶圓當錶盤　落日餘暉圖案好詩意

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▲▼ 愛馬仕,伯爵 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Cape Cod crépuscule夕陽餘暉腕錶，165,500元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermes）繼去年運用半導體封裝製程中的打線接合技術創作工藝錶面盤後，再開鐘錶業先例，大膽採用運用在微電子領域的矽晶圓製作面盤，根據製作過程中沉積的材料量，晶圓顏色會產生微妙顏色變化的特性，打造年度限定的Cape Cod crépuscule「夕陽餘暉」腕錶，饒富詩意。

▲▼ 愛馬仕,伯爵 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Cape Cod crépuscule夕陽餘暉腕錶的面盤由一片 0.5 毫米厚的晶圓製成。

Cape Cod crépuscule夕陽餘暉腕錶的面盤由一片 0.5 毫米厚的晶圓製成，以極高的精密度沉積覆蓋一層僅 72 奈米厚的氮化矽薄膜，才能呈現濃郁色調，緊接著晶圓暴露在藍光下進行光刻步驟並穿插多次清洗，最後再切割出面盤尺寸，點綴黃金並裝配棒形指針，巧妙展現落日之美，配上愛馬仕引以為傲的小牛皮單圈或雙圈錶帶，創新工藝與獨到美學吸引目光。

▲▼ 愛馬仕,伯爵 。（圖／公關照）

▲愛馬仕以矽晶圓製作錶盤創下錶界先例。

伯爵（PIAGET）則以寶石展現光的變化，演繹黃昏時刻的Limelight Gala腕錶，於錶框呈現漸層色排列的粉紅剛玉與鑽石，漸變的粉紅色調凸顯錶款玲瓏曲線，限量50只。

▲▼ 愛馬仕,伯爵 。（圖／公關照）

▲伯爵於Limelight Gala腕錶的錶框鑲嵌漸層色排列的粉紅剛玉與鑽石，演繹黃昏時刻，1,940,000元。（圖／伯爵提供）

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關鍵字：

愛馬仕, Hermes, PIAGET, 伯爵

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