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申敏兒「下身失蹤」對尬小9歲IU　對鏡頭送飛吻電暈粉絲

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記者王則絲／台北報導

去年10月在台灣先行登場的GUCCI GARDEN展覽，近日原封不動搬到韓國展出，邀請眾多明星到場共襄盛舉。其中IU（李知恩）穿著一襲芥黃色復古馬甲洋裝優雅現身，申敏兒則是以「下身失蹤」造型對尬出場，兩位女神都美翻了，同場出席還有《魷魚遊戲》男星李政宰，以及歌手KAI（金鐘仁）。

▲韓星出席Gucci Garden。（圖／翻攝自IG）

▲韓星出席Gucci Garden。（圖／翻攝自IG）

▲IU出席GUCCI大型展覽活動。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

IU身為GUCCI代言人，日前才登上雜誌三月封面，負責演繹多套新裝，這回GUCCI的大型展覽巡迴到了韓國站，更是勢必要露面支持。公開活動這天IU穿著LOVE PARADE系列中的芥黃色復古洋裝亮相，腰間的束腰寬馬甲將身形拉出高挑比例，打造出十分典雅的Look。

▲韓星出席Gucci Garden。（圖／翻攝自IG）

▲申敏兒「下身失蹤」對尬IU復古裙裝。（圖／翻攝自IG@illusomina）

在演出《海岸村恰恰恰》而人氣再登巔峰的申敏兒，成為新任的全球品牌大使，活動上她以墊肩廓形西裝外套打造「下身失蹤」造型，雖然與IU整整差上9歲，依然很有少女俏皮感，同時又散發輕熟女人味，對鏡頭送出飛吻畫面簡直電暈粉絲。

▲韓星出席Gucci Garden。（圖／翻攝自IG）

▲韓星出席Gucci Garden。（圖／翻攝自IG）

▲李政宰趕場參加展覽活動，帥氣現身。（圖／翻攝自IG@from_jjlee）

而同為最新品牌大使的李政宰，不只剛接獲美國演員工會獎最佳男演員獎，還趕場參與時裝周的日程，接著更馬上回國現身參加了活動，行程滿檔的他身穿復古西裝造型、梳起油頭端莊出席，手上提的大型老花托特包也是亮點配件。

▲韓星出席Gucci Garden。（圖／翻攝自IG）

▲同場出席的KAI。（圖／翻攝自IG@zkdlin）

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關鍵字：

IU, 李知恩, 申敏兒, 李政宰, Kai, GUCCI

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