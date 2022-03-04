巴黎時裝周／Chloé氣候變遷印花上身！絕美登山靴、手拿包陷選擇困難

記者鮑璿安／台北報導

關切環境與氣候已經成為時尚重點，巴黎時裝周登場的Chloé 2022秋冬系列中，創意總監Gabriela Hearst 將氣候變遷產生的自然環境化作印花，全新的Nella托特包、Jorge水桶包以《氣候佳境》的極地與原野圖騰手繪打造，還有品牌經典喀什米爾針織的 puffcho斗篷回歸，帶給時尚迷全新視野。

▲為呼籲環保，Gabriela Hearst將氣候變遷印花放入針織單品中。（圖／品牌提供）

Gabriela Hearst作為永續時尚先鋒，本季成衣系列的開發上，達成了產品中56%皆為低衝擊材質的年度目標， 並持續回收使用滯銷材料作為產品原料。特別將氣候災難的景象，森林大火、融化的冰山、乾旱與氣候佳境的美好風景作為強烈對比，放在再生喀什米爾羊毛的針織品與嵌花針織上。可以看到極地圖騰的羊絨圓領毛衣搭配長裙，模特兒手拎圖騰大號手提包走出，都強調環境對人類的重要性。

▲結合皮革的洋裝；puffcho斗篷回歸。（圖／品牌提供）



Chloé擅長在優雅的輪廓中創造變化，由肩線而下的花邊在大衣、裙裝中綻放生機，搭配不同豐盈度的泡泡袖及針織的元素。另也有強調腰身的鏤空平口喇叭型 洋裝；重機風衣、皮革套裝和胸甲多了幹練風格。讓人期待的puffcho斗篷，這次則變成藍紅漸層色系，以再生喀什米爾羊絨與環保尼龍製成，優雅又耐看。

▲升級再造鞋底的新款登山靴與手拿包款 。（圖／品牌提供）

Chloé的配件一向是重頭戲，採用升級再造鞋底的新款登山靴， 異材質拼接出活潑氛圍。強調實用性的包款也不少，Edith包延續品牌經典的皮革飾片、鮮明的車縫邊線等細節，主打款Nacha肩背手提兩用包方正外型搭配納帕小羊皮、麂皮絨面小牛皮展現張力。