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孫儷超狂跨界新身份曝光！「火辣紅裙洩S曲線」網讚：娘娘太威

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記者鮑璿安／台北報導

39歲大陸女星孫儷以《後宮甄嬛傳》紅遍兩岸三地，今VALENTINO正式宣佈她成為品牌代言人，並釋出孫儷拍攝的最新形象照，她身穿2022春夏系列紅色平口上衣，捧著ONE STUD手袋出鏡，強大氣場贏得網友直呼：「恭喜娘娘」、「代言人頭銜太威了」。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲孫儷與VALENTINO維持良好關係，成功奪下代言人頭銜 。（圖／品牌提供）

孫儷成為VALENTINO代言人早有跡可循，過去她就與品牌維持良好關係，去年（2021年）10月曾穿著平口螢光綠禮服出席品牌活動，陸續曬出秋冬包款美照帶貨。今她在微博上轉發官宣代言人的消息，並寫下：「Valentino一直是我非常喜歡的品牌，因為創意總監Pierpaolo Piccioli非常懂女性的美，每件衣服設計都像藝術品，從整體到每一個小細節，都力求盡善盡美。」

▲▼孫儷 。（圖／品牌提供、翻攝自孫儷工作室微博）

▲▼孫儷 。（圖／品牌提供、翻攝自孫儷工作室微博）

▲孫儷換上紅色禮服搭配ONE STUD手袋。（圖／品牌提供）

最新曝光的形象照中，孫儷換上紅色禮服搭配ONE STUD手袋，單顆的巨大鉚釘點綴於包款中央，是2022春夏系列的矚目焦點。另也切換風格，一身乾淨利落的純白西裝營造仙氣，與VALENTINO獨有氣場不謀而合。孫儷憑藉精湛演技受到時尚品牌青睞，半年內持續出席時尚場合，包括Max Mara、蕭邦（Chopard）頂級珠寶公開活動，如今成功奪得代言人頭銜，在國際間站穩腳步。

▲▼孫儷 。（圖／品牌提供、翻攝自孫儷工作室微博）

▲▼孫儷 。（圖／品牌提供、翻攝自孫儷工作室微博）

▲孫儷近年來積極出席時尚場合。（圖／品牌提供、翻攝自孫儷工作室微博）

關鍵字：

孫儷, VALENTINO, 鉚釘, 代言人

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