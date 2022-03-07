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每日5分鐘「辦公室伸展操」　告別全身硬梆梆，坐在位子上也沒問題

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實習記者施至真／綜合報導

不少上班族因為久坐，而造成腰痠、背痛、全身「頂扣扣」的困擾，今天就來用辦公室5分鐘伸展操，來放鬆全身緊繃的肌肉，即使坐在位子上也能做，從現在開始做，馬上就能告別全身硬梆梆的困擾囉。

1.放鬆頸部與背部

先將身體坐於椅墊前三分之一處，手掌輕放於膝蓋上方，將背部向後弓起，頸部成自然放鬆。再利用反向，使胸部向前頂，頸部則向後方呈現仰式，兩種動作各重複4次即可。

▲每日5分鐘「辦公室伸展操」。（圖／翻攝自YouTube@beyoutifulliving）

▲每天做辦公室伸展操，迅速告別肩頸痠痛。（圖／翻攝自YouTube@beyoutifulliving，下同）

2.伸展手臂放鬆肌肉

將雙手握起放於背後，並向後拉伸，放鬆手臂與肩膀的肌肉。雙手保持握姿，並將手臂移至身體左側，頭部同時向左彎曲，緩解緊繃的肩頸問題，右側也呈相同姿勢，每個姿勢停頓20秒。

▲每日5分鐘「辦公室伸展操」。（圖／翻攝自YouTube@beyoutifulliving）

3.腰部扭轉

你也有腰痠的困擾嗎？上班族長期久坐容易壓迫神經，造成肌肉力量疲乏，因此別忘了適當緩解腰部負擔。先將右手拉住椅背，左手放於右膝上，利用腰部力量帶動全身向右轉，左側也以相同方式伸展，左右各做一組，每組維持30秒。

▲每日5分鐘「辦公室伸展操」。（圖／翻攝自YouTube@beyoutifulliving）

4.壓腿緩解腿部水腫

久坐不只造成腰痠問題，連帶腿部也跟著水腫。先把腳抬起，將腳踝放置於大腿上方，身體向前傾，手臂可自然放下，也可放於背後，左右各做一組，每組維持30秒。

▲每日5分鐘「辦公室伸展操」。（圖／翻攝自YouTube@beyoutifulliving）

5.大幅度擺動

利用肢體前彎的姿勢抱住手臂，向左右兩側大幅度擺動，使肌肉拉伸、彎曲，並促進血液留向身體不同區域，增加血液循環，此動作維持30秒。

▲每日5分鐘「辦公室伸展操」。（圖／翻攝自YouTube@beyoutifulliving）

6.L型拉伸

以L型拉伸做為結尾，使浮躁的身心慢慢冷靜下來，並以拉伸方式再次放鬆全身肌肉，使身體能夠恢復靈活好體力。

▲每日5分鐘「辦公室伸展操」。（圖／翻攝自YouTube@beyoutifulliving）

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關鍵字：

辦公室伸展操, 辦公室, 上班族, 運動

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