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掰了清純風！金世正《社內相親》新造型超妖艷　網襪＋煙燻妝樣樣來

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記者王則絲／台北報導

以《驅魔麵館》一劇爆紅的韓女星金世正，近期攜手安孝燮主演Netflix漫改新劇《社內相親》，目前播出少數幾集中，可以發現金世正一改清新甜美的形象，於劇中挑戰了成熟性感再加點浮誇的妖豔路線，包括煙燻妝容、網襪⋯⋯等華麗裝扮，令人眼睛一亮。

▲金世正《社內相親》造型。（圖／翻攝自IG）

▲金世正以甜美的風格深得粉絲的喜愛。（圖／翻攝自sbs、IG@clean_0828）

金世正甜美可愛的外型下藏著驚人好身材，讓她圈粉無數，在《驅魔麵館》後也持續活躍於綜藝節目，新劇《社內相親》描述一位普通上班族申夏莉（金世正飾），代替富二代閨蜜陳映書（薛仁雅飾）去應付相親，並故意演出壞女人形象來搞砸，不料竟遇上霸道社長姜泰武（安孝燮飾），而展開的浪漫喜劇故事。

▲金世正《社內相親》造型。（圖／翻攝自IG）

▲金世正於新劇《社內相親》中大膽嘗試妖豔的路線。（圖／翻攝自SBS）

而劇中金世正扮演的「假千金」，造型就與平時的她大相徑庭，為了詮釋腰纏萬貫的千金，金世正做了大膽嘗試，從已公開的劇照和畫面中可以看到，她特意畫上了深色眼妝，用煙燻感提升氣場，服裝上則是浮誇風格，包括名媛風小外套、短禮服搭配搶眼項鍊，甚至是緊身馬甲裝、皮褲與網襪的造型，都呈現出不同以往的成熟性感樣貌，令粉絲們感覺特別新鮮。

▲金世正《社內相親》造型。（圖／翻攝自IG）

▲金世正《社內相親》造型。（圖／翻攝自IG）

▲金世正《社內相親》造型。（圖／翻攝自IG）

▲金世正劇中扮演「假千金」造型。（圖／翻攝自SBS）

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關鍵字：

金世正, 社內相親, 安孝燮, Netflix

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