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無印良品「莫蘭迪灰綠」托特包爆紅！　高顏值＋氣墊設計超勸敗

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記者鮑璿安／台北報導

無印良品（MUJI）的托特包一直是熱門單品，大容量與簡約質感設計圈粉不少人，而海外門市近期爆紅的「氣墊托特包」也被封為斷貨王，以莫蘭迪霧面灰綠色設計，加上不易碰撞的氣墊材質，直接變成簡約控的最愛單品。

▲無印良品 。（圖／翻攝自小紅書）

▲無印良品海外「氣墊托特包」 。（圖／翻攝自小紅書）

無印良品在海外限定門市推出一款「氣墊托特包」，根據過去托特提袋再進化，選擇了氣墊包身，因此本身就有一定厚度在，就算是放置貴重物品在裡頭，也不易因碰撞而受到損壞，實用性非常高。再加上大容量的設計，可容納筆電等物品，受到許多上班族喜愛。

▲無印良品 。（圖／翻攝自小紅書）

▲高質感莫蘭迪綠色。（圖／翻攝自小紅書）

另外，高顏值也沒話說，不同於一般的帆布色系，選擇了時下最流行的莫蘭迪霧面色，包括灰色與暗綠色選項，搭配上短手柄輕提上手，就算是作為時尚單品都十分耐看。

▲▼星巴克 。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼星巴克 。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸星巴克冬季限定包托特包 。（圖／翻攝自小紅書）

其實大陸星巴克也曾經推出過冬季限定托特包，雖然是手提包卻有多種呈現方式，可以將兩側開口向外或是向內，打造不同輪廓造型。而細長的手柄與肩帶賦予側背、手提多功能用途，加上簡單的星巴克Logo於下方，低調之餘，外型絲毫不輸給一線精品大牌，並提供冬季限定色奶白與薑黃，加上壓印的「女神吊飾包」於一旁，簡直買一送一，非常適合日常搭配。

關鍵字：

MUJI, 無印良品, 托特包

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