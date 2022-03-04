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宋仲基「皮衣裡沒穿」爆擊粉絲心臟　輕鬆駕馭「死亡芭比粉」

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國男星宋仲基出演Netflix人氣韓劇《黑道律師文森佐》後，近期終於以畫報大片回歸大眾視線，這回登上香港版《VOGUE MAN》雜誌三月號，只見他大膽以「裡面沒穿」方式穿搭紅色皮外套放送福利，若隱若現的肌膚，瞬間讓誘惑氛圍滿點，他更直接挑戰一般人難以駕馭的整套「死亡芭比粉色」西裝，令粉絲們直呼「果然時尚的完成是顏值」、「我穿就只有俗」。

香港版《VOGUE MAN》雜誌創刊迎來一週年之際，一口氣釋出宋仲基多組帥照，宋仲基先後穿上LOUIS VUITTON（路易威登）與RALPH LAUREN服裝登上封面，在溫暖居家的氛圍中演繹春夏的慵懶，其中一套搶眼的LV桃粉色西裝，再度展現了宋仲基超高的時尚駕馭力，直接用顏值逆轉容易變成時尚災難的「死亡芭比粉」，畫報中只見他隨手將葡萄放進嘴中擺拍，粉絲瞬間原地暴動「好想變成葡萄」、「完美消化桃粉色」。

換個Pose宋仲基直接以隨意姿態躺下，略顯凌亂的髮型，在黑白鏡頭下乍看根本是「女友視角」的畫面爆擊粉絲心臟，此外另一套DIOR格紋男裝造型，也讓「宋太太們」忍不住狂儲存收藏，緊接著宋仲基換穿PRADA紅色皮衣外套，大膽以「裡面沒穿」的方式呈現，直盯鏡頭的眼神超級勾人，搭配慵懶的黃光，誘惑氛圍隨之噴發，照片中他絲毫沒變的凍齡童顏更是引發網友熱議「一點都不像36歲」、「時間只在我臉上留痕跡」。

關鍵字：

宋仲基, 雜誌, 畫報, 童顏, VOGUE

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