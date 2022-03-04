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日本知名造型師教整理衣櫥4大秘訣　衣服顏色竟有「最佳比例」

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▲▼ 日本知名造型師教整理衣櫥4大秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels

每次要整理衣櫃就覺得頭痛，不知如何下手嗎？日本知名造型師大草直子，出版了近20本書分享穿搭術，同時也是網路時尚雜誌《mi-mollet》的總編輯，是日本人氣超高、備受推崇的服裝造型專家，先前在NHK節目「マジカルクローゼット（Magical Closet）」中受邀為來賓改造衣櫥。她也在節目中針對一般女生的衣櫃提出4大整理關鍵秘訣，如何識別和分類衣櫃中真正必要留下的衣物，讓每次打開衣櫥都能找到合適自己又實穿的衣服，心情也會更加愉悅。

▲▼ 日本知名造型師教整理衣櫥4大秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃有明顯污漬的衣物別留

首先檢查衣櫃裡的服裝是否有明顯污漬，尤其像是袖口、領口、腋下等處若是有污漬，穿著時很容易被看見，會影響給人的印象，這類衣物請直接捨棄，別覺得可惜。

▲▼ 日本知名造型師教整理衣櫥4大秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃選擇適合自己的顏色

每個人的膚色、髮色、甚至瞳孔色都不同，也會影響到適合自己的服裝顏色。如果是冷色調的白皙肌膚，瞳孔、髮色比較深比較黑的人，通常會給人比較清冷、銳利的感覺，就算是比較強烈的飽和色也能撐得起來；但如果膚色偏黃，瞳孔、髮色都沒有那麼黑或是偏棕色的人，大部分亞洲女生都比較屬於這類型，建議至少上半身別選太強烈的顏色，可以選擇像是駝色、米色或帶點灰感的莫蘭迪色都很適合很好搭。

▲▼日本知名造型師教整理衣櫥4大秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃檢查是否適合現在體型

適合的衣物會依據年齡、體型、生活狀態等條件的變化而發生改變，就算是以前適合的衣服，現在也不一定會適合，所以還是要定時檢視現在衣櫥裡的衣服是否適合現在的你。

首先可以先檢視腰圍，後腰側要以能伸進2根手指的空隙才合適，腰部空間合適的衣物，才不會容易突出小腹和背部的贅肉。

襯衫的部分，比起材質或設計，剪裁更是關鍵。判斷的標準可看下胸處周圍的釦子扣起來是否平整，沒有浮起來、被撐開的感覺，才是適合你的尺寸。

褲子除了腰臀能否穿下外，還要檢查褲長，一般褲型以能露出腳踝的9分褲長度為佳，露出腳踝的長度比10分全長更顯腿長，褲長太長卡到鞋子裡，看起來反而容易顯得腿短。但若是高腰寬管褲的話，則要以蓋住腳踝、接近碰地的長度為佳，穿起來比例會比較好。

▲▼ 日本知名造型師教整理衣櫥4大秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃不要留太多顏色

大草直子表示，透過減少衣櫥裡衣物的顏色數量，可以幫助讓衣櫥裡的服裝更易搭配和協調。首先將衣櫥裡的所有衣服確認好一個基本色系，以這個基本色作為搭配其他大部分衣服的基礎，像是很適合亞洲人的米色就很適合作為基礎色，或是黑色、深灰、深咖啡等比較沈穩的顏色也可以。

而除了基本色，其他色系可視為點綴色，像是藍色、黃色或紅橘等鮮豔的顏色都是，白色也可作為點綴色使用。再來作為連接基本色和點綴色使用的連結色，像是淺灰色就是很好的連接色。

而整個衣櫥裡基本色、連接色和點綴色等3種色系的比例最好控制在5：2：3。

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關鍵字：

居家, 衣櫥, 衣櫃, 清潔, 整理, 居家整理, 衣服, 衣物, 整理法, 造型師, 秘訣, 方法

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