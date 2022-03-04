戴繽紛首飾鼓舞自己　三色菫、蝴蝶設計迎春

▲Pandora以三色菫與蝴蝶為主角打造春季新品。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣北部歷經漫長的陰雨天，近幾日總算迎來陽光，丹麥品牌Pandora也以繽紛新作，正式歡迎春天來臨，選擇以象徵思念的三色菫，以及代表蛻變與重生的蝴蝶為主角，打造串飾、戒指與耳環，藉由充滿正能量的設計，鼓舞佩戴者並帶來好運。

▲Pandora桃粉三色菫固定扣（左起）2,080元，璀璨小雛鳥串飾1,580元，彩藍蝴蝶語錄吊飾2,080元，捲捲毛蟲串飾1,280元，彩藍蝴蝶串飾2,080元。

Pandora全新三色菫首飾共有紫、桃、藍色三色可供選擇，選用鍍14k玫瑰金或925 銀打造，輔以琺瑯彩繪暈染出如真實花朵一般的漸層色彩，最後在花瓣上或邊緣處鑲上鋯石，演繹陽光灑在花上的模樣；蝴蝶串飾的也經過藍色彩繪，翅膀邊緣鑲嵌鋯石更加耀眼，其中一款吊飾更鐫刻「One of a kind」的文字，彰顯獨特性。

▲Pandora彩藍三色菫單圈耳環（左起）2,880元，紫色雛菊吊飾2,080元，彩藍三色菫項鍊3,680元。

摩納哥品牌APM MONACO迎接春季的第一波新品LUMIERE系列，靈感源自於月光，運用極簡線條搭配閃亮鋯石，象徵皎潔月光，造型則有水滴形、心形以及呼應春天的蝴蝶造型，充滿動感的蝴蝶作品包括不同長度的項鍊、不對稱耳環、手鍊與戒指等。

▲APM MONACO不對稱設計的LUMIERE蝴蝶耳釘及耳夾，4,600元。（圖／APM MONACO提供，以下同）





▲APM MONACO可調節式的LUMIERE蝴蝶雙鍊項鍊（下），5,600元。



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