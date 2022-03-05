LIFE・經典／紐約天際線上出現的花圈建築　概念來自亞洲的「梯田」

▲Lilly tower。（圖／翻攝studio vural官網）

記者蔡惠如／綜合報導

曼哈頓的天際線又將出現新風貌，一棟可追溯至1923年的哥特式塔樓建築，將成為一個弧形的摩天大樓，更特別的是建築物外觀覆蓋了植被，但它們不僅是裝飾，沒有不懼高的園丁將植物定期更新，它是一個垂直在大樓外的花園，而概念便是來自亞洲的梯田系統。

構想出這棟「Lilly tower」的建築事務所Studio Vural表示，樓身的形狀就像亞洲某些地區出現的梯田，那是利用土地最極致的例子之一，每一寸肥沃的土壤都很重要，而在曼哈頓中城布萊恩特公園旁邊的摩天大樓，也預計以這樣的設計為天空帶來一絲綠意。

Lilly大樓將採用三層玻璃，外部有一部分覆蓋植被，種植系統將由鋼架支撐的輕質混凝土組成，種植源自日本的天香百合，這種百合在素土以及酸性土中都能良好生長，過於肥沃或施肥過量的土壤，反而會使植株枯萎，只要排水良好，是一種方便照顧的植物。

天香百合通常在春季開花，而其他的季節則保持綠色，該花種有紅色、黃色與橙色，意即在春天的紐約，會看到摩天大樓出現一座花田，或許會非常對城市園丁的胃口，而這種人目前在城市裡越來越多。

然而把建築結合植物，並不僅是美觀的作用而已，除了美麗的花田跟貢獻良好的都市空氣之外，它也是一個低耗能的設計，天然的絕緣功效可以讓建築減少氣候對內部的消耗，此外，Lilly大樓也是一間被動式建築，使用少量的能源即可維持舒適的內部環境。

日光的熱能會通過大片玻璃流入，新鮮空氣會通過住宅部分的開啟的窗戶進入。加熱和冷卻將由地熱系統提供，熱交換器有助於最大限度地減少能量損失，外牆的植物則提供保溫與隔熱效能，根據設計，大廈裡有21層樓為商業空間，18層樓則座住宅使用。

無論如何，我們都樂見更加節省能源、符合永續設計摩天大樓的出現，更何況，在春天時還有百合可看，其他季節裡則有美麗的綠意讓城市中的人們喘口氣。