fb ig video ETtoday search mobile

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

>

▲男性理想女友特質Top 10。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲男性很會說故事，在感情上有很大優勢。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

許多人覺得想當情場高手或萬人迷，外表一定要夠迷人，其實事實上不一定要全靠外表，在美國的一些研究中發現，「會說故事」這項技能比外表，更能讓你在情場上無往不利。

長期有研究顯示，擁有說故事或是敘事才能的人，這種力量可以讓人改變心意，且影響人的判斷與行為，美國紐約州立大學水牛城分校與哥倫布藝術與設計學院，近期也做了一份研究，分析會說故事的人，是否在情場上佔有優勢。

結果顯示若男性很會說故事，在情場上幾乎是百戰百勝。

▲交談,說話,溝通,示意圖。（圖／unsplash）

▲跟很會說話的人相處，較有趣且不會無聊。

測試方法包括請女性看一組陌生的男性照片，用描述的方法說明A男很會說故事、B男比較成熟木訥等描述，另一個實驗則是將照片中男性寫的故事拿給受訪者看，所有的女性都選擇故事說得好的男生，表示願意跟他「發生長遠的交往關係」，且判斷會說話的男生「社會地位應該較高」。

單身，上班族。（圖／翻攝自達志／示意圖）

▲許多人會認為會說話的男性社會地位比較高。

但有趣的是，「很會說話」的女生反而沒有特別受到男性青睞，對男生而言，說話技巧好的女生其實不會被加分。

研究人員以演化觀點方面解讀，表示男性喜歡「撒網捕魚」，而女性則較偏好「精準投資」，對男生而言，大部分較願意費力氣去促成短期的戀愛關係，此外女性的外表、年齡跟吸引力比較重要；對女性來說，試圖尋找後代提供資源的對象是要務，說話技巧較好的人，是社會地位較高的參考指標。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

大器晚成的3大星座！TOP 1最狠最能吃苦，當然會邁向成功

大器晚成的3大星座！TOP 1最狠最能吃苦，當然會邁向成功

星巴克3／4「快閃」全品項買一送一　限定5小時揪咖開喝

星巴克3／4「快閃」全品項買一送一　限定5小時揪咖開喝

超多人護唇膏都塗錯！3大NG護唇行為　難怪保濕、淡唇紋都無感 準爆！「一回家會先做什麼」心理測驗，秒測你的「發財潛力」 申敏兒「下身失蹤」對尬小9歲IU　對鏡頭送飛吻電暈粉絲 8款「精品水桶包」火到不行！CHANEL牛仔布實在太美、FENDI出鏡率超高 無印良品「莫蘭迪灰綠」托特包爆紅！　高顏值＋氣墊設計超勸敗 女生注意！網揭熬夜「5大危害」，不只爛臉連頭髮都狂掉 「單身過更爽」星座Top 3 ！　冠軍懶得戀愛，享受自由沒人管

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面