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「蜘蛛女」時尚造型被網友笑翻　超強大資源淪為笑話：像傘蜥蜴

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記者王則絲／台北報導

第三代「蜘蛛女」贊達亞（Zendaya）擁有「全球最性感女星」封號，完美身形與美貌的高超駕馭能力，讓時尚品牌都爭相拉攏她，近日贊達亞登上《W》雜誌，以來自最新一季、才剛走完秀的高訂服裝造型出鏡，雖然是超強大的資源，怪誕造型卻讓網友們不禁歪樓笑翻：「像傘蜥蜴。」

早已是各大雜誌封面常客的贊達亞，再特殊的造型也每每都能成功撐起，這次登上《W》雜誌封面，贊達亞再次挑戰難以演繹的造型，她穿上的是來自義大利高訂品牌SCHIAPARELLI 2022春夏的最新Look，也正是超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）去年在坎城經典的「金肺遮胸」造型的同個品牌。

▲贊達亞造型。（圖／翻攝自IG）

▲SCHIAPARELLI 2022春夏的其中一套Look。（圖／翻攝自IG@schiaparelli）

贊達亞身上的這套服裝在頭部以及兩手手腕上，做了大圓盤佐以放射狀亮片刺繡的設計，呈現出SCHIAPARELLI天馬行空、超現實的怪誕風格，她優雅地舉起手來演繹，展現曼妙體態，再奇怪的衣服在她身上似乎都變得合理了，讓粉絲們都為她的駕馭力懾服：「太驚人了！」、「只有她能超越自己。」

雖然這套前衛的高訂造型頗受讚賞，但還是抵擋不住網友們豐富的想像力，就有人歪樓：「像傘蜥蜴」並附上對比圖，讓大家笑翻了，也有人認為：「像某種蕈菇類」、「靈芝仙子」、「天線寶寶裡的太陽。」

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關鍵字：

Zendaya, 贊達亞

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