超多人護唇膏都塗錯！3大NG護唇行為　難怪保濕、淡唇紋都無感

▲護唇產品用錯方法，會讓護唇效果打折扣。（圖／翻攝IG@hince_official、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

你是不是也覺得奇怪，明明每天都有塗護唇膏，為何嘴巴依舊乾裂、起皮，唇紋也完全沒改善？其實很有可能是因為你的護唇膏用錯了！護唇膏不是有塗有保佑，從塗抹方法到使用次數都暗藏玄機，快來看看你是否也有以下3個常見的NG護唇行為。

▲專家曝護唇膏應沿著唇紋方向，由內往外ㄇ垂直擦。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

NG 1：護唇產品左右來回塗



很多人平時都有塗抹護唇膏或護唇產品的習慣，但塗抹方式錯誤可是會讓效果大打折扣。大多數人塗護唇膏時是以水平方向、左右來回塗，但日本節目就曾請來美容專家分享，唇部的紋理是豎直，正確的塗抹方式應該是沿著唇紋方向，由上到下、由裡到外的垂直塗抹，這樣塗才能使護唇產品更好的覆蓋到唇紋裡，也不會拉扯到唇部肌膚，護唇膏也能更好地發揮保濕、淡化唇紋的效果。

NG 2：使用次數過於頻繁



應該也有很多人會覺得一天當中使用護唇膏的次數越多越好，但保養專家指出，市面上不少護唇膏成分中添加高含量甘油，過於頻繁地使用護唇膏，反而會反向吸收水分，導致唇部脫水問題，所以建議每天使用3～5次就夠了。

NG 3：喜歡舔嘴唇



很多人都有舔嘴唇的習慣，嘴唇一乾就下意識的舔一下，但這樣只會嘴唇越來越乾、越乾就越想舔，甚至可能引發唇炎。因為嘴唇對唾液中的部分消化酶沒有抵抗力，經常舔嘴唇，不僅沒有滋潤效果，反而容易加重唇部乾燥、脫屑、唇炎等問題。

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