美白錠是智商稅？皮膚科醫師揭密「5個保養迷思」真相

▲想要擁有好肌膚，先從擁有正確保養觀念開始。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@aoihamada、@yubi_190

保養天天都在做，但其實很多人對於護膚還是充滿許多疑問，尤其網上關於保養的資訊繁雜，其中更有不少錯誤觀念。知名皮膚科醫師廖苑利就分享了5個常被詢問的保養迷思，快來看看你是否都知道正確答案？

＃痘痘肌可以吃膠原蛋白？



不建議容易長痘的人吃膠原蛋白補充品，因為膠原蛋白中含有較多的白胺酸(Leucine，也稱為亮氨酸)，高白胺酸食物會促進痘痘炎症發展。

＃沒化妝也要卸妝？



有些人會覺得現在的空氣髒污多，使用卸妝品感覺比較能把臉洗乾淨，但廖醫師表示，沒化妝不需要卸妝。清潔的原則是充分適度，過度清潔反而會導致皮膚損傷，皮膚並不是越清潔就會越好。如果只是有塗抹防曬，且不是防水類型的，一般的洗面乳就可以洗乾淨了。

＃皮膚乾不能用美白保養品？

其實這樣說並不正確，乾燥肌只要別使用含有果酸累的美白成分即可，可以認準像是維生素C、甘草提取物、維生素B3等這些成分，不會傷害角質層就可使用。

＃美白錠感覺是智商稅？



從日本紅起來的美白錠、美白丸是近幾年很受歡迎的美肌補給品，許多人想嘗試又擔心安全性或白費功夫。廖醫師表示，其實美白錠（丸）有一定效果且安全，美白錠（丸）是一些口服抗氧化劑的組合，像是維生素Ｃ、維生素E、穀胱甘肽等，可幫助抑制黑色素合成。

但廖醫師也提醒，美白最基礎的關鍵是防曬，如果防曬沒做好，光吃美白丸、美白錠就想見效也會有難度。

＃化妝水用化妝棉塗擦更好？



你或許有聽過，用化妝棉擦拭化妝水，可以幫肌膚二次清潔，但其實這樣除了會使化妝水消耗加速，跟二次清潔卻沒有任何關係。相反地，用化妝棉擦拭會因多次摩擦肌膚，反而容易破壞正常的角質層。

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