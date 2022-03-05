香民們必收！Jo Malone地中海花園系列絕美開賣，春季新香大集合

▲Jo Malone地中海花園系列的瓶身讓人耳目一新。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春暖花開，每年春季推出的香水總讓人期待，香民們最愛的Jo Malone花園系列，今年來到義大利旁的薩丁尼亞島，以地中海花園系列的溫暖花香，帶領大家體驗悠閒漫步的時光。

Jo Malone 2022年全新地中海花園系列，以代表地中海的澄靜又透明瓶身，和標誌性白色裝飾為瓶身主軸，光滑又各異其趣的大理石紋鵝卵石瓶蓋設計，則讓人聯想到海水沖刷過的痕跡。

▲三款香水各有100ml和30ml容量可供選擇。

地中海花園系列一共推出三款香水，其中兩款為全新香調，分別為地中海水仙香水和地中海苦橙香水，同時並復刻回歸極受歡迎的合歡花香水，讓花園系列更為完整。

▲Gucci 花悅女性淡香水，100ml，4,700元。

全新的Gucci花悅女性淡香水，為品牌經典花悅系列帶來明亮詮釋，留原版花悅女性淡香精的茉莉花、晚香玉和使君子，為了使香味更濃郁豐富，透過添加橙花捕捉到蜂蜜的甜味和綠色柑橘香。

▲黛珂 和服之戀 SAKURA櫻，50ml，2,500元。

選用具有日本代表性的花及果實香氣，形成特有的日式香調，打造春日專屬的獨特香氣。純潔柔軟的花果香調與櫻花和水潤清新的玫瑰相遇，以溫暖的菖蒲作為結尾，柔和的霧面瓶身繫上淡粉色緞帶，優雅外型讓人淪陷。





▲Juicy Couture Sweet Diva 多情女神，15m，1,550元。

Juicy Couture首次推出可堆疊的趣味瓶身，主打4款可不斷自由重組的寶石香氛，包括花香美食調的多情女神、花果香調的叛逆甜心、柑橘花香調的綻放天使和琥珀花果香調的墮落皇后，其中粉紅色的多情女神，以梔子花、小蒼蘭和牡丹，搭配後調的麝香創造令人陶醉的氣氛。