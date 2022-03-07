韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格

記者王則絲／綜合報導

只要看到「圈出不一樣的地方」、「找出兩幅圖的不同處」這種小遊戲，許多人都喜歡停下來挑戰一下，近日韓網上就有流傳一項類似的小小心理測驗，雖然想找出全部的解答並不刁難，但是從你「第一眼看到的不同處」，將能反應出你的潛在性格，以及不為人知的特質，以下兩張圖一起來看看。

Ｑ：第一眼看到的不同處是？

▲Ｑ：第一眼看到的不同處是？（圖／翻攝自Cherrystone）

Ａ：太陽

Ｂ：耳朵

Ｃ：草叢

Ｄ：鳥

Ｅ：尾巴

【解析】

【解析】

【解析】

Ａ：太陽

你的外表與內在存在著顯著差異，雖然看起來很堅強、自信，但其實性格很柔軟，且容易受到傷害，你比較在意別人對你的眼光，無法克制自己遵循他人的期待，但這並不是壞事，是因為不想失去身邊的人、不想被孤立，才會有這樣的行動。

Ｂ：耳朵

在別人眼裡你總是有一股迷人的氣場，憑藉獨特的思考邏輯，常能給人帶來意料之外的驚喜想法，讓人不自覺喜歡和你相處。相對的，你也喜歡探索未知的事，常能發現一般人看不到的可疑之處，好奇心驅使了你的生活。雖然受歡迎對你來說應付起來並不是難事，但是其實你在獨處時更享受。

Ｃ：草叢

如果硬要把人分成理性派與感性派，那麼你肯定是屬於感性的這一派，敏銳的直覺、第六感，建立在你卓越的觀察力上，因此培養出高度的同理心，溫柔且體貼是大家對你的評價，且你總是能識破有目的之人，面對不同人都有自己一套應對的方式。不過即使發生了讓你委屈的事，你也傾向默默承受，認為忍耐就好了，什麼事都終將苦盡甘來。

Ｄ：鳥

有聽過「高敏感型人格」嗎？這也許就是在說你，能正視自己的情感是優點，不過這也讓你比起別人更需要安靜的空間，腦中過多的想法，你從不輕易展示在別人面前，因此想要和你混熟不是這麼容易，但只要能讓你敞開心房的人，必定成為兩肋插刀的好友。

Ｅ：尾巴

善解人意的你，總是和平為上，脾氣好且擅於關懷，總是散發出溫暖的氛圍，讓周遭的人習慣依賴、跟隨著你，你做事屬於踏實、努力進取的類型，因為總是有所準備，所以遇到什麼事都顯得成熟穩重，專業又值得信任，但缺點就是心太軟，常常讓自己攬下太多事情或責任，把自己忙得焦頭爛額。