超強聯名美妝！1028加倍佳棒棒糖太夢幻、金色三麥「蜂蜜啤酒」變香氛皂

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

聯名美妝不稀奇，但讓人意想不到的跨界聯名就會讓人眼前一亮、想打包！最近就有幾個讓人超驚喜的聯名美妝出現，像是1028就找來小時候必吃的加倍佳棒棒糖推出草莓糖彩妝系列，明星熱賣睫毛膏、蜜粉到新刷具都變身為草莓糖；而OUIFIE則是聯手金色三麥打造香氛去角質皂，經典「蜂蜜啤酒」也變成麥渣皂的香氣，錯過這波不收真的會捶心肝。

▲1028 加倍佳草莓糖飛激長瞬翹防水睫毛膏（黑色），NT$390。



擁有許多人氣口碑彩妝的MIT美妝品牌1028，睽違三年再度推出聯名彩妝，找來經典棒棒糖品牌「Chupa Chups 加倍佳」聯手打造甜蜜又夢幻的限量「粉嫩草莓糖彩妝系列」，把超熱賣的睫毛膏、嫩蜜粉換上草莓糖的粉嫩配色，還加上特調草莓糖香氣，完美化身加倍佳棒棒糖，更推出全新刷具品項，讓上妝過程充滿樂趣，勢必又要引發搶買熱潮。

▲1028 加倍佳草莓糖嫩蜜粉（膚色），NT$230。



主打輕盈、零油光、持久不脫妝的超吸油嫩蜜粉，除了外包裝變成粉嫩草莓糖的漸層配色，還有新添加獨家客製的微甜草莓糖香氣粉體，更搭配彈力升級的Q彈軟糖粉樸，用來補妝都能瞬間擁有好心情。

▲1028 加倍佳草莓糖腮紅刷、加倍佳草莓糖蜜粉刷，NT$230。



除了熱賣明星商品，這次聯名系列也推出2支全新腮紅刷和蜜粉刷，除了超粉嫩的草莓糖配色，更特製攜帶方便的精巧刷型，放在包裡外出補妝也無負擔，使用頂級仿羊毛材質，親膚細膩的類真動物毛觸感彈性柔軟，能柔和暈染頰彩、打造輕盈服貼底妝。

▲OUIFIE 金色三麥聯名香氛麥渣皂，80g，NT$280。



質感寢具品牌OUIFIE去年特別邀請知名香氛品牌CULTI的調香師Lorenzo調製出「雲朵」香味，推出同名品牌的芳香洗滌液，一上市就大獲好評。今年OUIFIE延續身心療癒的路線，找來「金色三麥」聯名推出能溫和保養肌膚的香氛麥渣皂。

「金色三麥聯名香氛麥渣皂」秉持品牌的永續理念，以釀製啤酒後剩下的麥渣進行研發，萃取麥渣的去角質精華揉和天然香氛氣味，且再度找來調香師Lorenzo為麥渣皂調製2款香味，一款是OUIFIE經典香氣「雲朵」，還有一款是金色三麥最熱賣的「蜂蜜啤酒」，採用蜂蜜萃取、蜂蜜、胡桃顆粒、乳木果油等製成。

▲左為「雲朵去角質調香皂」，右為「蜂蜜去角質調香皂」。



兩款去角質調香皂都使用純天然成分製作，除了淺褐色麥渣能深層清潔暗沈肌膚、促進角質代謝，還添加維他命E、天然核桃果粒，能潤澤保濕肌膚，且無添加AHA酸類、人工色素、香精等，敏感肌也能使用，全身、臉部和細緻肌膚處都可以使用。