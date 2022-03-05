巴黎時裝周／LOEWE「時空定格洋裝」大玩錯視！氣球胸圍、紅唇馬甲超搶鏡

記者張毓容／外電報導

巴黎時裝周時序進行到一半，精彩程度絲毫不減。昨晚（5日）剛落幕的LOEWE 2022秋冬女裝大秀，再度展現創意總監Jonathan Anderson的奇思妙想。除了在男裝先曝光的超人氣手袋Flamenco立體狀鞋款再度現身外，更出現「氣球胸圍」、嘴唇形馬甲、跟鞋洋裝等搶眼設計，甚至還有如「時空定格」般設計的服裝，大玩錯視效果，讓整場秀就像是視覺遊戲。

▲LOEWE 2022秋冬女裝大秀，首套開秀服裝就大玩「時空凝結」。



自鬼才設計師Jonathan Anderson上任LOEWE創意總監後，每次大秀都能帶給人新的驚喜。這次2022-2023秋冬女裝系列，除了延續早先發表的男裝大秀中，將爆款手袋Flamenco造型化身為全新鞋款的亮點，還利用皮革、毛氈、乳膠、花呢、針織、3D打印纖維、絲綢及樹脂等有強烈觸感的物料，像是模壓皮裙、模壓毛氈緊身胸衣，打造出猶如動態下被瞬間捕捉的動感造型。

像是開秀首套造型就以硬挺的材質，完美呈現出「柔軟」的裙擺被風吹拂過產生波紋的瞬間，搭配超人氣手袋Flamenco化身的包袋鞋款，抽皺感曲線與連身裙線條呼應的同時，軟硬材質和明暗顏色又帶來反差感超吸睛。而後其他套服裝也不乏有利用外套頸位的翻折、胸前破損披口或模仿裙襬晃動時的曲線，打造猶如時空凝結時的衣物曲線。

▲氣球「胸圍」、嘴唇形馬甲超吸睛。



除了「時空凝結」，創意總監Jonathan Anderson更將多種讓人意想不到的物件融入到服裝中，像是烈焰紅唇變成唇形馬甲搭配垂墜連身褲裙、內嵌高跟鞋的緊身長裙，尤其汽球，更是一大亮點，不僅化身為胸圍、服裝綁飾、鞋款，甚至還有超大裡體圓圈型圍脖等「氣球型」的剪裁設計，氣球元素遍佈上身下身。

還有許多披搭剪裁的衣裙，搭配「視覺陷阱」的錯視效果，像是印著扭腰pose或雙手環繞的連衣裙。

▲爆款Flamenco手袋設計鞋款和氣球跟鞋超有哏。



鞋款和包款也是LOEWE不容錯過的一大重點，除了Flamenco手袋進化的鞋款，還有氣球鞋跟、氣球綁帶鞋款和銀色亮帶紐結涼鞋、牛仔套環布靴也超吸睛。而包款方面，人氣手袋Flamenco及Goya換上夾棉材質，Puzzle則是換上實色，則將原本形狀誇大。

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