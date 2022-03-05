營養師曝大餐吃不胖秘訣，搞懂「用餐順序」是關鍵

▲營養師教你吃大餐的正確順序。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

終於撐到周末，不少人喜歡在假日大吃一頓，但要怎麼吃才不怕胖呢？營養師余朱青在臉書分享，在減肥這條路上，懂吃比少吃更重要，只要記住正確用餐順序，既能享受美食又不怕罪惡感。

順序1 蔬菜

蔬菜內含有豐富的膳食纖維和維生素，飯前攝取蔬菜能夠增加飽足感，避免過於飢餓而暴食，同時也能延緩血糖上升、減少脂肪堆積。

順序2 優質蛋白質

在肉類的選擇上，盡量挑選原型食物，像是牛排、豬排、雞腿排和蝦子，都是很好的選擇，因為蛋白質是屬於低 GI 食物，可以延長食物消化的時間，避免再吃進更多的食物。

順序3 澱粉類

通常套餐後都還會提供甜點，若無法抗拒不吃，在澱粉的攝取上建議淺嚐一小碗就好，才不會導致醣類的攝取爆量，而澱粉這種 GI 值較高的食物，放在蔬菜和肉類之後吃，可以抑制血糖快速上升，才不會容易發胖。

順序4 甜點

飯後甜點的糖分和熱量都偏高，放在飯後食用，才不會吸收太快造成脂肪囤積，甜點盡量避開高熱量的塔皮以及乳酪蛋糕，若有在控制體態，飯後的冰淇淋也以一球為限，飲料的選擇上，建議可以搭配無糖茶或是黑咖啡，這兩種飲料不僅熱量低，也能提升代謝去油解膩。