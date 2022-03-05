「吃完就睡」超NG！網揭一天最容易發胖的「5個時間點」

▲吃完宵夜就倒頭大睡是減肥大忌。（圖／Pexels，以下同）

減肥之路困難重重，各方面都努力了，但是距離目標總是差一大截，問題可能出在你沒在關鍵時刻管好自己的嘴，網揭一天最容易發胖的5個時間點，避開準沒錯！

#早上起床後

不少人早上總是匆匆忙忙，忽略了一天最重要的早餐，根據研究指出，人體的新陳代謝是從早晨到晚上由弱變強，換句話說早餐是啟動一天新陳代謝的開關，若沒吃早餐會使新陳代謝低迷，更可能還沒到中午就過度飢餓，使得你午餐吃更多。

#午餐之前

還沒到午餐時間，就有人餓到受不了，習慣吃點餅乾、麵包墊胃，要知道這樣會使血糖快速升高，當你體內大量分泌胰島素，就很容易造成脂肪堆積。

#下班之前



很多上班族都有下午吃點心的習慣，工作了一整天又累又餓，一杯珍珠奶茶或是一塊雞排的熱量超乎想像，一不留神就會攝取過多熱量，建議以水果代替下午茶，或是吃點堅果充飢，也是好選擇。

#健身之後

越來越多人喜歡健身，但是高強度運動後，往往疲憊不堪，更讓人想大吃特吃，雖然這時吃一點食物也無妨，但恐怕你吃進去的熱量，遠遠超過先前所消耗的，建議挑選優秀蛋白質，熱量最好不要超過300大卡。

#睡覺之前

現代人習慣晚睡，晚餐到睡前時間越拉越長，嘴饞想吃宵夜的機率大增，但是吃完倒頭就睡，消化不良更容易使脂肪堆積，更容易影響睡眠品質，若是真的想吃東西，不妨以溫牛奶代替，能增加保腹感，還有助眠的效果。

►營養師曝大餐吃不胖秘訣，搞懂「用餐順序」是關鍵