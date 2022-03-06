皮膚科醫師曝「春季容易過敏」5原因！　加碼6招預防護膚小秘訣

▲皮膚科醫師教保養秘訣幫助預防「春季過敏」。（圖／翻攝IG@goodal_official、@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels

春天即將來臨，雖然氣候會變得舒適宜人，但有些人卻為肌膚一到春季就容易過敏而困擾？知名皮膚科醫師廖苑利就表示，如果肌膚出現乾燥缺水、發癢、刺痛、泛紅或突然出現小丘疹、角質層變薄，容易看見紅血絲等狀況，那你很有可能就是「春季過敏」一族。她就進一步分析容易有這種情況的5大原因，也教你做好6招幫助預防「春敏」發生。

1.紫外線強度大幅上升



春季紫外線強度上升是冬天的2倍左右，陽光輻射強度短期內增大，對肌膚造成刺激與傷害。

2.粉塵



春天空氣中潛在的致敏因素明顯增多，像是花粉、動物、植物的粉塵等，而春季的肌膚屏障功能又比較弱，免疫系統活躍就增高了皮膚過敏率。

3.睡眠不足或壓力大



在換季期間睡眠不足或是壓力大，導致內分泌失調，也會使皮膚變得乾燥敏感、出現丘疹。

4.過度清潔



洗臉時使用強鹼性、清潔力過強的清潔產品，會導致過度清潔肌膚，造成角質層變薄、屏障功能變差。

5.缺水



冬季轉為春天換季之時，若是皮膚的補水保濕工作沒有做好，就很容易導致肌膚缺水、防禦力下降。

針對「春敏」，廖醫師也進一步分享能幫助預防敏感發生的6招護膚小秘訣。

＃保養可用油養膚

春季皮膚容易敏感，角質層偏薄，更該以油養膚，養厚角質層，建議選擇油脂較高的面霜或精華油。

＃勤換床單被套



床上的用品應注意保持清潔，避免細菌孳生，可以使用一些除蟎噴霧，並定時更換枕頭套、床單被套。

＃必做防曬



春季外出一定要做好防曬，減少紫外線對皮膚的照射，避免皮脂腺和汗線分泌物過多，加重過敏反應。

＃溫和清潔



敏感肌膚不宜使用鹼性皂基來清潔，建議選擇更溫和的氨基酸清潔產品，洗臉時更要注意水溫別過高、別洗超過1分鐘，還有洗臉時要輕柔。

＃減少出門



減少春季出門次數，且對於花粉、粉塵、毛髮過敏者更需佩戴好口罩。

＃維持良好生活作息



多喝水、保持充足的睡眠，同時加強營養物質的補充，增強皮膚新陳代謝。

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