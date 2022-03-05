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超神準！網暴紅「養什麼寵物」心理測驗，秒測你的理想對象

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▲▼養寵物心理測驗，秒測你的理想對象 。（圖／Pexels）

▲從喜歡的寵物，就能看出你的理想對象類型。（圖／Pexels，以下同）

編輯／Lily

有的人談戀愛總是細水長流，而自己的愛情總是不持久，有想過是什麼原因嗎？網路流傳一個「養寵物心理測驗」，從你挑的寵物就能測出和你適合的對象類型，一起來測測看吧！

如果你要養寵物，你會選擇下列哪一種呢？

▲▼養寵物心理測驗，秒測你的理想對象 。（圖／Pexels）

A.會親人的貓

▲▼養寵物心理測驗，秒測你的理想對象 。（圖／Pexels）

B.活潑的小狗

▲▼養寵物心理測驗，秒測你的理想對象 。（圖／Pexels）

C.愛吃的兔子

▲▼養寵物心理測驗，秒測你的理想對象 。（圖／Pexels）

D.愛講話的鸚鵡

選A會親人的貓的你→找一個性相投的他

找對象時，你最在意對方的個性和各方面是否和自己契合，你認為情人間「互補」是不成立的，反而容易有衝突和爭執。你喜歡找個性相投的另一半，彼此都知道對方在想什麼，有共同語言和興趣，這樣才能在一起長長久久。

選B活潑小狗的你→找一個包容你的他

談戀愛總愛耍點任性和小脾氣的你，適合找願意包容的另一半，在他眼裡你的所有都是可愛的。你很怕什麼都會和你斤斤計較的另一半，喜歡隨性相處，不喜歡被綁手綁腳，願意給你一點自由，你反而更想和他細水長流。

選C愛吃兔子的你→懂得欣賞你的他

感情都是從互相欣賞開始，最好再多一點點崇拜，這樣的愛情更是穩固。當你沒自信時，你希望對方能夠給你認可和支持，不只是愛你，更懂得欣賞你，這樣特質的另一半最容易吸引你。

選D愛講話鸚鵡的你→會尊重你的他

你的理想對象是雖然兩人不同，卻能彼此尊重。你很討厭喜歡否定你，或是希望你要怎麼做的對象，你希望另一半能尊重你的選擇，甚至是興趣，即便不能一起但願意默默支持，做你最強大的依靠。

►爆準！大掃除「先掃哪裡」心理測驗，神測你的真實理財觀

關鍵字：

養寵物, 心理測驗, 理想對象

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