星．變美／阿嬌「瘦回顏值巔峰」，一日減重菜單公開

▲阿嬌瘦身成功，重回盛世美顏。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

41歲阿嬌因荷爾蒙失調，身形臃腫總是引起網友批評，不少人直稱她靠著顏值撐場面，早前主演的電影飾演妲己，更被批為楊貴妃，日前她在《小紅書》大方分享瘦身菜單，和近日照片相比，果然是瘦了一大圈，一起來了解她吃了些什麼。

▲先前體態和臉頰都較為圓潤。

阿嬌才在社交平台分享，以前瘦身總是不吃，但實際上很難堅持下去，聚會總不能不去，好吃的也不想錯過，所以總半途而廢，其實只是找不到合適的方法，最近開始嘗試新的瘦身方式，若有成效會和大家回報。

觀察阿嬌近來發布的照片，浮腫臉蛋果然瘦了一圈，顏值近乎重回巔峰，整個人的尺寸小了一號，應該就是近來瘦身菜單的功勞。

#多吃蔬菜

蔬菜富含維他命C和纖維質，阿嬌的菜單以水煮高麗菜和秋葵為主，飲食盡量清淡，先吃蔬菜打底能增加飽足感，蛋白質則也是水煮肉片，搭配簡單湯品，整餐沒有看到澱粉，偶爾一餐去除澱粉，瘦身成效也不錯。

#五穀米代替白飯

若要吃澱粉，會以五穀米、紫米代替白飯，比起精製白米，較不會讓血糖起伏過大，使得更容易飢餓，有助於減重。

#紫薯美顏瘦身

紫薯也是她減重秘訣之一，紫薯富含纖維素能促進腸胃蠕動，避免便秘，內含蛋白質、維生素B和花青素，更能預防衰老。整體來說對瘦身、美顏都好處多多。