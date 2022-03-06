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12星座渣男行為盤點　只曖昧、魚塘管理，各個都是高段位能手

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記者李薇／台北報導

每個星座都有好人，那當然也有渣男，以下盤點12星座渣男的特質，有的逢場作戲、有的只曖昧別當真，在交往之前絕對要先了解他們的個性，以免受騙上當。

▲星座,占卜,。（圖／SBS）

牡羊座：渣在他喜歡裝小孩，長不大的巨嬰，說他是大孩子，他就真的給妳裝單純，把幼稚不懂事當成感情裡面的擋箭牌，很快可以進入戀愛，但是到手之後就不管對方的死活。

金牛座：渣在他喜歡裝老實人，嘴上願意付出，心理卻打著算盤，不要想佔他任何便宜，這每一分錢都是要還的，吃軟飯都可以包裝成為兩人的未來做打算，反正總是可以找到教育妳的點。

雙子座：渣在他只動情不動心，今年和妳地久天長，明天直接人間蒸發，不走心的人，只曖昧別當真，就是屬於多情的那種。

巨蟹座：渣在談戀愛像是在做生意，總是在盤算會不會有更好的人替代妳，吃著碗裡、看著鍋裡，身邊異性一抓一大把，妳說他是中央空調，但他覺得只是逢場作戲，暖了全世界，唯獨少了妳。

▲星座,占卜,。（圖／SBS）

獅子座：渣在自以為是，直男癌本癌，妳多看了我一眼、一定是對我有感覺，當然他們也有人生理想型，只是需要妳來實現，軟飯硬吃能手。

處女座：渣在撒謊不眨眼，地下工作做得好，掩蓋真相的一把好手，妳甚至都覺得自己錯怪他們了，表面正人君子，背地裡卻完全不是，妳以為大家和平分手，結果人家早就是無縫銜接。

天秤座：渣在給每個女孩都留了機會，甜言蜜語只是隨便說說，只要妳顏值夠高，他們絕對不優柔寡斷，先進魚塘裡面，有事好商量，非典型高段位渣男。

天蠍座：渣在雙標，想要把妹時說盡情話，得到手變成妳是哪位，我看妳手機是我愛妳，妳看我手機是妳不信任我。

▲星座,占卜,。（圖／SBS）

射手座：渣在到手就不香了，得不到的就是最好的，每次吵架知錯能改，但是下次還犯，嘴上山盟海誓，心理卻不是這麼回事，不要問他在幹嘛，問就是在想妳。

摩羯座：渣就是渣在目的性太強了，如果妳對他沒有用，他是不會給妳承諾的，妳越不把他放在眼裡，他越把妳當回事，表面正經拼搏，背地裡多線操作全是小寶貝。

水瓶座：渣在判若兩人，到手之前妳是天地，到手之後妳只是小老弟，忽冷忽熱人間蒸發，真的不是針對妳，而是針對在座的每一位，總之一百個水瓶，有一百種渣的表現。

雙魚座：渣在扮豬吃老虎，看似情深四海，其實後路早就鋪好了，談戀愛可以，但是絕不負責，分手可以，但絕不主動，優柔寡斷，擅長情感勒索。

關鍵字：

星座, 占卜

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