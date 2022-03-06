抵制俄國！LV、Hermès、香奈兒全面關閉門市、暫停銷售活動

記者李薇／台北報導

俄烏戰爭開打至今，已經有很多連鎖大企業暫停在俄羅斯的營運，用行動抵制俄羅斯的行動，奢侈品龍頭路易威登集團（LVMH）也在4日宣布，停止在俄國124家門市營業。Hermès也在社群網站表明立場，關閉俄羅斯所有門市，全面抵制戰爭。連香奈兒、開雲集團、歷峰集團也都紛紛跟進。

路易威登集團（LVMH）旗下擁有路易威登（LOUIS VUITTON）、迪奧（Dior）、芬迪（Fendi）、紀梵希（Givenchy）等多個高端品牌，將在6日前停止在俄羅斯的124家門市營業，但會持續支付3500位員工的薪資。

▲Hermè也發出聲明。（圖／LinkedIn）



不只是路易威登集團停止營業，抵制俄國，貴婦們最愛的法國精品Hermès日前也在社群網站上表示，「暫時關閉在俄羅斯所有門市，並暫停商業活動，但會持續支持當地的團隊。」據了解，該品牌在俄羅斯擁有3間分店、60名員工。

▲香奈兒也關閉在俄國的所有店舖。（圖／hermes IG、 CHANEL IG）

另外，像是香奈兒、開雲集團（旗下擁有GUCCI、Bottega Veneta、Saint Laurent）、歷峰集團（旗下擁有Cartier、Van Cleef & Arpels、Piaget等珠寶飾品品牌）、PRADA集團等等，也都暫停在俄羅斯的銷售活動。