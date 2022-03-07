巴黎時裝周／辣味愛馬仕見過嗎？還有這咖「變奏凱莉包」好驚豔

▲愛馬仕2022秋冬秀在巴黎時裝周登場。（影、圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

辣辣的HERMES（愛馬仕），你見過嗎？在巴黎時裝周發表的2022秋冬系列，大量的短褲、長靴，以及薄透上衣，讓愛馬仕的性感魅力大爆發，探索全新境地，眾所注目的包款果然驚豔，宛如從凱莉包而來的設計，沒了提把改用斜背，又帥又經典，令人一見傾心。

▲斜背的包款如少了提把的凱莉包，很有態度。

▲透視感的設計，展現性感與自信。

從預告影片開始，就嗅到2022秋冬的不一樣，透視感十足的上衣是引子，愛馬仕要訴說的是脫胎換骨、實現自我的女性意識，模特兒走在綠色伸展台，從黑色皮衣與皮裙搭配酒紅色的襪、鞋開場，洗鍊而有力量。

▲短褲、長靴在2022秋冬系列中佔了很大篇幅。

在沉著的黑色之中，偶爾穿插了灰白，如芭蕾舞衣般的低領荷葉連身短褲，腰間皮帶的扣環相當醒目，大秀中段再次出現同款，不過染上了彩陶藍綠色，顯得溫柔且堅定。

▲柔軟的荷葉注入女人味。

▲服裝上的線條十分搶眼。

短褲加上長襪與長靴，顯然是2022秋冬的重點之一，同色系讓視覺效果一氣呵成又有層次，過膝裙同樣搭配長靴，都說了是辣辣的愛馬仕，因此雙腿包緊緊但上衣或裙子保留著透視感，而存在於品牌DNA的馬術精神與工藝，從服裝的輪廓、各個細節依然能看見。

▲宛如凱莉包延伸而成的手袋，在背帶上有金字塔鉚釘裝飾。





▲拉鍊包簡單俐落。





▲包面上的立體縫線是H字樣、同色的襪、鞋一氣呵成又有層次感。

新的包包長什麼樣？是每季的一大重點，模特兒恣意拽在手上的拉鍊包，長方輪廓十分簡約，斜背款可見凱莉包的外型，但少了提把，並在背帶上裝飾著Collier de Chien金字塔鉚釘，相似的還有更小型款式，另外，硬挺的提包上有著立體線條，佔據了整個包面，乍看以為只是裝飾，定神發現是大大的「H」字樣，品牌精神滿滿。

▲項鍊、手環很有看頭。

▲愛馬仕2022秋冬秀，充滿優雅的力量。

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