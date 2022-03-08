3月書單推薦！學霸都在用的聰明讀書法、好好生活也是有門檻

文／職場人

職場人是不是也覺得農曆年後，2月就在轉瞬間就過完了呢？你的新年新計畫已開始執行了嗎？還是你的身心仍在假期中？在從收假的憂鬱中慢慢找回工作節奏的過程，用下列10本書的時間給自己一點點餘裕適應吧！

3月書單推薦1：《錯把工作當人生的人》

過度努力、完美主義、害怕拒絕、冒牌者症候群，各種凌亂的個人情緒交織成瘋狂的職場日常，職場人也看到自己的影子在裡頭嗎？第1本書推薦的是《錯把工作當人生的人：讀懂同事內心小劇場，擺脫無用情緒包袱，劃清職場與生活界線》，對於大多數的現代工作者而言，我們不愉快的原因通常很平凡無奇：不喜歡老闆、沒有得到加薪、績效評估不順利等，這些經驗與感受很有可能是源自家庭的影響，被自己在成長過程中學會的行為模式所束縛！

3月書單推薦2：《焦慮世代》

這是社會發展最進步的時代，卻也是人類最不快樂的時代。第2本書推薦的是《焦慮世代：為什麼我們活在充滿不確定性與不安的社會》，生活中的一切都成了擔憂與恐懼的來源：工作、家庭、人際、自我、未來，透過這本書我們可以了解為何憂慮與恐懼會主導我們的人生？這些問題又是從何而來？如果你也同樣正感到焦慮、迷茫，可以參考這本書。

3月書單推薦3：《人生4千個禮拜》

時間永遠不夠、工作永遠做不完、夢想永遠達不到，你也正在否定自己的人生嗎？第3本書推薦的是《人生4千個禮拜：時間不是用來掌控的，直面「生命的有限」，打造游刃有餘的時間運用觀》，本書指出一大堆的建議都教我們如何更有生產力和效率，要我們化身為「生活駭客」善用一天之中的每一分、每一秒，然而這樣的技巧通常只會火上添油使我們愈來愈焦慮。如何藉由接受人類的有限性，建立有意義的人生，教職場人放棄現代徒勞無功的偏執習慣「完成每一件事」。

3月書單推薦4：《贏在轉型力》

疫情巨浪衝擊，職場人還活著嗎？第4本書推薦的是《贏在轉型力：後疫情時代與數位化的15個人生啟示》，藉由15位各行各業達人分享15段精彩轉折人生，集結教育、人資、美妝、設計、餐飲、菜市場、工程師領域成功轉型的例子，每一篇都是感人勵志的故事，職場人也有能力成為自己心目中想要成為的人！

3月書單推薦5：《不敗學習力》

據說哈佛學生課業之重，只能在課業、社交、睡眠中三選二，而那些會讀書又會玩的學霸們是怎麼做到的？第5本書推薦的是《不敗學習力：學霸都在用的10大聰明讀書法》，由哈佛大學心理學與教育學專家劉軒所著，他觀察身邊哈佛學霸們常用的讀書方法，結合心理學、腦科學、教育學歸納出10大學習面向，即使是已經出了社會的職場人也受用！

3月書單推薦6：《蛤蟆先生去看心理師》

「每個人生下來都是王子，卻被父母變成青蛙。心理治療的目的，就是讓青蛙再變回王子。」第6本書推薦的是《蛤蟆先生去看心理師》，作者將心理治療過程運用在動物主角們身上，主角蛤蟆先生因為憂鬱症而離群索居，好友河鼠、鼴鼠和老獾擔憂他可能會做傻事，大力慫恿他去找心理諮商師蒼鷺，探索憂鬱與自卑、軟弱、愛炫耀的個性究竟來源於何處，以及如何才能在心理上真正長大成人，獨立、自信、充滿希望地生活。

3月書單推薦7：《一年投資5分鐘》

巴菲特曾說：「如果你沒辦法找到在睡覺時也能賺錢的方法，你將工作到死。」第7本書推薦的是《一年投資5分鐘：打造每月3萬被動收入，免看盤、不選股的最強小資理財法》，本書分享「指數化投資」一概念，它是一種無關你的背景、資金大小，任何人都可以採取的投資方法，你只需要理解指數化投資的理念，就能始終如一地投資。選對方式，讓你投資賺錢就像呼吸一樣自然。

3月書單推薦8：《Instagram社群電商實戰力》

網購盛行、疫情衝擊、國際旅客流失，商圈轉移、空店率增已成既定事實，光靠實體店面已經招不到客人的時代，又該如何順勢應對並主動出擊呢？第8本書推薦的是《Instagram社群電商實戰力：這樣做超加分！頂尖銷售員私藏的 48 個致勝心法》，只要手裡有一支手機就能實現這些目標：追蹤者事先預約來店指名請你服務、顧客透過Instagram預訂商品或指定到貨門市、與顧客保持聯繫增加回頭客，48項心法幫你找到市場價值！

3月書單推薦9：《錢永遠不夠！不理財就從小康變清寒》

理財就得炒股票賭博？只要認真儲蓄就可以變有錢人？第9本書推薦的是《錢永遠不夠！不理財就從小康變清寒：窮人在尋找財富，平民想守住財富，富翁能創造財富，不規劃就只是白日夢》，本書從實用的角度出發，介紹了投資理財各種方法，對儲蓄、保險、投資、消費等理財方式進行了剖析，沒有艱澀難懂的理論術語，也沒有專家冠冕堂皇的說辭，以最靈活、最有價值的理財方法教職場人在動盪的金融市場抵抗風險、聰明投資。

3月書單推薦10：《別在該理財的年紀，選擇放棄》

「歲月靜好是有價格的，好好生活是有門檻的。」第10本書推薦的是《別在該理財的年紀，選擇放棄》，投資理財，不必追求速度，重要的是角度和高度，本書有72法則算出資產翻倍的時間、55計劃提前為退休做好準備，還有財商實戰投資術大公開及分析未來股趨勢，滿滿的乾貨等著投資新手來學！

Source：博客來

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