14句揪心語錄重拾生活動力　「別人對你的尊重，從來不是因為你的順從」

文／職場人

人生智慧並不一定得從歷練來，有時借鏡別人的經驗也是一種成長方式。《這世界很好，但你也不差》被網友封為年度最療癒的共感書寫，職場人「光是愛自己還不夠，你需要得是信自己」，透過下方14句錐心名句重拾生活的動力吧，就像是考試時，好友偷偷遞來的一個答案，不保證全對，但一定有用，給你提供一種應對當下生活的思路！

錐心名句1：人可以回頭看，但是不能回頭走

▲14句錐心名句重拾生活的動力（圖／pixabay，下同）



「人可以回頭看，但是不能回頭走，因為逆行是全責。」人生有多多少少的時光是可以在悔恨當中度過，回頭看往事是為了警惕自己別再重道覆轍，而不是想著如何重新來一遍，逆行是不被允許的，不管是駕駛還是人生。

錐心名句2：沉默背後也許有千言萬語，也許什麼都沒有

「人生中總有一些時刻，我們會從熱鬧中突然沉默下來，這種沉默背後也許有千言萬語，也許什麼都沒有。」長大後才知道，苦不必對別人傾訴、也不需刻意展現出來，因為成熟的人知道如何消解自己的情緒。一生很長，把那塊絆腳的石頭踢掉，沒必要在原地自怨自艾；一生又很短，短到享受快樂的時間都不夠，何況為了一些小事而不愉快？

錐心名句3：一套屬於自己的房子，意味著安全感和尊嚴

《職場人Workworks》寫過很多與買房相關的文章，職場人也許認為自己不可能買得起房，但是「一套屬於自己的房子，不僅僅是水泥堆砌的一個小小空間，它意味著安全感和尊嚴。」買房不一定是所有人的必修課，若有能力，就為自己置辦一個家，它能帶給你的，遠比你想像的更多。

錐心名句4：房子就是你獨立自主的價值

「你的房子就是你獨立自主的價值，獨居不是讓你保持單身，而是讓你擁有隨時單身的權利。」若還未能得償所願，那就加把勁去獲得有一天可以達到目標的能力。不管是賺錢還是買房，最終想要的都是好好生活。我們看過、聽過或經歷過多少個無奈的時刻，大多都是因為沒有其他選擇、沒有退路，不管是實體的房子還是人生，都為自己保有餘地。

錐心名句5：焦慮無法被消除，卻可以被管理和轉化

同齡友人的成就讓你感到無比焦慮？「每個人在不同階段都可能感到焦慮，它無法被消除，卻可以被管理和轉化。」我們都無法避免一件事，那就是在對自己生活幸福指數的判斷標準裡，有非常大的一部分，來自自己與別人的比較。我們沒辦法限制他人發展，但可以和過去的自己相比有沒有進步，是不是已經越來越靠近那個「自己想成為的人」，你和他只是在不同的方向、不同的領域，做著各自認為有價值的事，這就是我們每時每刻努力的價值和意義所在。

錐心名句6：每個人的花期不同，不必焦慮有人比你提前擁有

「每個人的花期不同，不必焦慮有人比你提前擁有。」世界上總有比你過得好的人，也有相比不如你的人，這很平常。面對比你好的不卑不亢，對待沒你好的多一點體諒，贏得別人尊重的前提是尊重自己的現狀。你選擇了你要的方式就堅定下去，別胡思亂想！

錐心名句7：有愛不代表沒有競爭

「比較」這件事是人類社會屬性中必然存在的一面，我們難免也會和身邊的家人、友人比量，而「友情的可貴，在於那個人是你選擇的沒有血緣關係的家人，但有愛不代表沒有競爭。」比較和競爭從來不是壞事，我們要把握的是它在感情中的濃度。

錐心名句8：讓別人全盤托起你的難過，是件難為人的事

出了社會後，你會發現無法想著把誰「綁」在身邊，不可能永遠都是一群人牽著手又笑又鬧，每個人都有各自的妖魔鬼怪要對付，以及要完成的人生任務，即便是在自己的戰場裡發生了很多事，但是面對他人一個字也說不出來，也一個字都不想說。「這世間從無感同身受，大家都被生活折磨得遍體鱗傷，讓別人全盤托起你的難過，是件難為人的事。」

錐心名句9：成年人的友情，勢必是複雜且脆弱的

步入社會後你會發現，只有自己才是最可靠和可以掌握的。認識的人越來越多，你可以從他們中間選擇那些與自己適配、願意共同尊重規則的人成為朋友，「成年人的友情不可能回到年少時那樣單純無憂的狀態，它勢必是複雜且脆弱的。」我們唯一可以為對方做的，就是保有為對方考慮的真心，以及盡力保全的努力。

錐心名句10：愛自己的方式，絕不只有「買買買」

感到挫折時就想犒賞自己，心情不好時就想買些東西安慰自己，其實「愛自己的方式，絕不只有買買買。」你能在多大程度上尊重自己、忠於自己、肯定自己， 就有多大的內心力量能幫你對抗最平庸的生活。買買買這種直接粗暴的方式，並不具備讓你的生活走上良性循環的屬性，它能帶來的不過是片刻的歡愉。

錐心名句11：愛自己，是從不忘記自己內心深處的熱愛

近幾年特別流行「愛自己」一詞，如同前述所說，愛自己並不是買了高級精品來犒賞，「愛自己，是從不忘記自己內心深處的熱愛，在自己選擇的路上面對難題、承擔風險、體驗苦樂，最後學會享受其中。」成長從來不是來自物質堆砌，而是來自你心底那份對自己披荊斬棘的溫柔守護。

錐心名句12：但凡精緻好看的，都是暗地裡下過功夫

我們都曾因為自己的缺陷和不足而自卑過，比如最常被拿來比較的能力和外表，這世界從來就沒有不勞而獲的如願以償。順其自然是騙人的，人越長大，不是老就是胖，「但凡精緻好看的，都是暗地裡下過功夫。」

錐心名句13：別人對你的尊重，從來不是因為你的順從

拒絕別人的時候，你會感到愧疚嗎？有的時候對別人說「不」並沒有什麼關係，因為不讓別人給我們增添負擔是合情合理的，可是大多數的人都不知道這道理，尤其是在講重人情、人際、人脈的職場上。用恰當的語言，表明你的原則不容越線；用恰當的方式，讓對方知道該適可而止，「別人對你的尊重，從來不是因為你的順從。

錐心名句14：別苛求自己不斷滿足別人的需求

你選擇一個什麼樣的人相伴，與什麼樣的人為伍，就選擇了什麼樣的生活方式。不論是生活中還是職場上，不懂拒絕就是變相任由別人一次次打亂你的生活。只有學會拒絕，才能放過自己。對於需要幫助的人，我們應當永保熱忱和愛心，但並不是「苛求自己不斷滿足別人的需求，而忽略自身的內在想法，讓自己活在逼死自己的節奏裡。」

《這世界很好，但你也不差》這本書記錄了作者從20歲到30歲的窘迫、生動、無畏的經歷，涵蓋了生活、職場、感情和個人成長。你會焦慮別人擁有的比你多嗎？是不是總覺得自己不夠好？這種情緒會在我們的生活裡引發很多小問號，20個不知所措的難題，用20個耐人尋味的故事解答。

Source：《這世界很好，但你也不差》

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