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巴黎時裝周／孫藝真為VALENTINO披白紗！「最浪漫全粉」鉚釘包也不放過

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▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲韓星孫藝真披上白紗宣傳VALENTINO2022 秋冬系列大秀 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

VALENTINO是玩色大師，這次2022 秋冬系列大秀上「Pink PP」系列罕見以全粉色衣著建構出全新視角，僅有少部分黑色系平衡，然而就算服裝顏色一致，創意總監Pierpaolo Piccioli 卻能展現出各種輪廓與工藝。品牌代言人Zendaya  (贊達亞) 也以鮮艷粉現身秋冬大秀會場；韓星孫藝真則是披上白紗宣傳大秀，揭開華麗序幕。

全粉紅系列是Pierpaolo Piccioli的最新挑戰，略帶點螢光色的粉調更為迷人，由不同的身段、格調和體型，在單色的襯托下突出。第一套Look便是率性剪裁的平口連身褲裝，因顏色一致，所以更聚焦在細節工藝上。為使純色系服裝出現多元性，幾何褶襇為鬆身造型倍添層次，配合束腰設計和極短的衣襬，營造出感性迷人的S形線條。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲夢幻的蝴蝶結、荷葉邊、花瓣、蕾絲和刺繡堆疊 。（圖／品牌提供）

另也出現夢幻的蝴蝶結、荷葉邊、花瓣、蕾絲和刺繡元素，疊加在長版大衣上，或是直接將蝴蝶結串接而成上衣，由鏤空造型透出肌膚質感，強調穿著感受。為中和視覺效果，也有黑色系服裝穿插其中，包括氣場十足的披風洋裝、擁有飄逸裙襬的細肩帶裙裝，僅僅使用兩種色系就讓大秀產生戲劇性碰撞。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲粉、黑色強烈衝突對比的配件 。（圖／品牌提供）

粉色控的天堂，少不了配件加持，厚底鞋履同樣採用奪目的粉紅色設計，手袋如同置身放大鏡下，尺寸和細節相繼增大;部分款式卻更形小巧，綴上一顆巨大的鉚釘袋扣成為亮點。在開秀前，品牌代言人孫藝真也在婚禮倒數之際，換上白紗看秀，為本季增添話題性。

關鍵字：

VALENTINO, Pink PP, Pierpaolo Piccioli

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