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星巴克3／7起連兩天「38折」 85度C明起第二杯半價

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

▲星巴克推三八婦女節優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

今明兩天開啟婦女節模式，星巴克進入3月第三波優惠，從3／7起連續2天，推出第二杯38折折扣，85度C則連7天推出「第二杯半價」活動，伯朗咖啡館3／7也在特定門市祭出好友分享，滿滿甜甜優惠為女人們慶祝一下。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克3／7、3／8一連兩天推出WOWmen's Day活動，針對女人節同慶，購買兩杯大杯相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯38折優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付38折優惠價），部分門市不提供此項優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

▲伯朗咖啡館3月7日好友分享日有買一送一。（圖／翻攝自伯朗咖啡官方粉絲團）

伯朗咖啡館3／7也推好友分享日，包括南京、科大、建國、中山一（長安西路口）、中山二（撫順公園旁）、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋、宜蘭大學、承德均有買一送一。  

▲85度C春假優惠,星巴克買一送一。（圖／85度C提供）

▲85度C限時7天祭出中大杯咖啡第二杯半價優惠。（圖／翻攝自85度C官方粉絲團）

85度C從在3／8到3／14期間，舉辦「歡慶女神節、天天好咖日」活動，祭出中大杯咖啡第二杯半價優惠，品項包含美式咖啡、海岩咖啡、招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、拿鐵咖啡、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰風味拿鐵、榛果風味拿鐵和香草風味拿鐵共12種口味，活動限門市現場購買、同品項同大小，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲4大超商最新咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供）

其他還有婦女節的超商優惠，7-11即日起至3／8於全門市祭出「CITY CAFE大杯濃萃拿鐵、美式咖啡（冰／熱）同品項買1送1」，最便宜只要花25元就能爽喝美式，另外，CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱）也有買1送1，提醒此次優惠不提供線上寄杯服務。全家即日起至3／8於全門市祭出「Let’s Café」、「私品茶」2大系列同品牌、全品項任選「第2杯5折喝」，無論是單品美式、經典拿鐵都有，私品茶像是濃靜岡抹茶拿鐵、仙女紅茶、仙女波波醇奶茶也都一次滿足。

OK mart即日起至3／9於全門市祭出限時3天「指定咖啡飲品第2杯半價喝」優惠，優惠品項包括中／大杯焦糖風味拿鐵、摩卡拿鐵及歐維氏醇濃可可飲。萊爾富即日起至3／14於全門市推出「Hi Café大杯拿鐵買1送1（冰熱需一致）」，且3／8前還加碼喝咖啡全品項第2杯7折優惠。

關鍵字：

星巴克, 優惠, 伯朗, 85

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