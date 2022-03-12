5部韓劇有超夯的OL髮型範本　朴敏英、孫藝真都愛鎖骨中長髮

實習記者施至真／綜合報導

近期韓劇來勢洶洶，職場劇大檔一部接著一部上不停，除了以女性題材為主題的《三十九》，還有講述辦公室秘密戀愛的《氣象廳的人們》等多部新劇，劇中寫實的職場生活都引起觀眾不少共鳴，女主角們的多變髮型更是近期最夯的OL範本。

▲韓劇女星的OL髮型範本學起來。（圖／翻攝自JTBC網站，IG@_seorina）

《三十九》孫藝真 鎖骨中長髮

中長髮造型近期於韓劇中亮相頻率極高，雖然沒有蓬鬆浪漫的歐膩感，但俐落的分線在視覺上可以修飾及拉長臉型，最重要的是營造女強人優雅又幹練的氣勢，除了飾演皮膚科院長的孫藝真之外，《那年夏天》的金多美及《氣象廳》的朴敏英也以類似髮型出鏡。

《氣象廳的人們》朴敏英 歐膩低馬尾＆包頭

朴敏英習慣利用髮型變化轉換角色造型，例如清爽乾淨的低馬尾及氣質溫柔的低包頭，早上隨手一抓就完成，還不用煩惱髮型沒有變化感，隨興自然的造型不論上班、運動、休閒都百搭。

▲朴敏英的髮型隨性一綁就好看。（圖／翻攝自JTBC網站，IG@parkminyoung.fp112）

《社內相親》薛仁雅 隨興流蘇剪

喜歡直髮造型的朋友，可以考慮薛仁雅這款自然無造型的流蘇剪，長短規律的層次髮尾，不用特別整理就給人隨性且俐落的感覺，若是搭配髮品讓髮線更鮮明，則可營造OL幹練的形象。

《少年法庭》金惠秀 耳下短鮑伯頭

金惠秀於夯劇《少年法庭》中飾演厭惡少年犯的精英法官，為了強調冷酷幹練的形象，金惠秀以蓬鬆圓潤的耳下短鮑伯頭出鏡，並將頭髮勾於耳後，製造漂亮又不會太厚重的弧形，不僅方便整理，髮尾微微內彎更能彰顯成熟女人味。

《解禁男女》徐玄 氣質公主頭

Netflix韓國電影《解禁男女》也造成一陣迴響，片中徐玄多次以氣質的公主頭造型出鏡，製造溫柔顯嫩的女人味，但實質上卻是學習力與工作能力出眾的上班族女強人。

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