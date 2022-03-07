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想二刷！《劇場版咒術迴戰0》12大金句：世上沒有比愛更扭曲的詛咒

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝FB@Medialink Taiwan

可以說是日本超人氣動漫《咒術迴戰》「前傳」的劇場版《咒術迴戰0》，在台灣上映短短時間票房就突破億元，劇情圍繞著被最愛的「里香」詛咒的「乙骨憂太」，進入東京都立咒術高等專門學校後，下定決心解開愛人詛咒，其中一句「我們可是純愛啊」逼哭了不少螢幕前觀眾，此外，動漫第一季提到由最壞咒術師夏油傑發動的百鬼夜行，以及與最強咒術師五條悟之間的愛恨糾革，都能在電影中看到，以下盤點《咒術迴戰0》超有感經典台詞，看完再去二刷！

▲《咒術迴戰0》金句 。（圖／翻攝FB）

「你身上的詛咒，根據使用的方法，說不定也能幫助到別人，學會如何運用你身上的能力吧。」

「你明明被保護著，為什麼要裝成被害者，你一直隨波逐流活到現在吧。」

「詛咒這種東西，越弱的傢伙越容易聚集在一起，不過，人類也一樣就對了。」

▲《咒術迴戰0》金句 。（圖／翻攝FB）

「我想要與人有所連繫，我想要被人需要，我想要自己可以活下去的自信。」

「或許不是里香詛咒了我，而是我詛咒了里香。」

「我覺得世上沒有比愛更扭曲的詛咒了。」

▲《咒術迴戰0》金句 。（圖／翻攝FB）

「別天真了，隨時要當成實戰來練習，有懲罰跟沒懲罰，成長速度是完全不能比的。」

「咒術是為了保護非術師而存在。」

「因為你是五條悟，所以最強嗎？還是因為你最強，所以是五條悟嗎？」

「善惡，那是你們擅自決定的。我們相信他所見到的世界。」

▲《咒術迴戰0》金句 。（圖／翻攝FB）

憂太：「真是失禮，我們可是純愛啊。」

夏油傑：「既然如此，我就是大義。」

▲《咒術迴戰0》金句 。（圖／翻攝FB）

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關鍵字：

咒術迴戰, 金句, 劇場版, 乙骨憂太, 五條悟, 動漫

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