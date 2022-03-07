把握IU妝容5重點，變身魅惑「眼鏡妹」！迅速告別書呆子形象

實習記者施至真／綜合報導

在手機重度成癮的時代，就連人氣女星IU都有近視困擾，更別說是平凡的我們。雖然為了愛美，不少女生會選擇戴隱形眼鏡，但是眼睛總有一些乾澀、不舒服的時候，為了讓妳就算戴上眼鏡也能展現耀眼的一面，今天就要利用人氣女神IU的「眼鏡妝」5大精髓，迅速告別書呆子形象！

▲IU就算戴眼鏡，還是不減女神魅力。（圖／翻攝自IG@dlwlrma，下同）

＃毛流感淡眉

戴上眼鏡後會加重眉毛的存在感，因此眼鏡妝的精髓是自然蓬鬆的毛流感淡眉，而IU本身眉毛較為濃密，即使素顏也能維持自然好氣色，因此只需要利用眉粉稍微填補，就能打造溫柔的毛流感淡眉。

＃大地色眼妝

戴上眼鏡後不只眼妝會被吃掉，還會讓眼睛看起來比平常小一點，因此建議以簡潔的大地色眼影加深輪廓即可，不僅給人一種沉穩內斂的感覺，還能順便消除水腫。另外，IU還會在眼中至眼尾處使用咖啡色眼線，既不會使眼神太過銳利，又能製造放大眼睛輪廓的效果。

＃眼中亮片色提亮

除了咖啡色眼線，IU還有一個眼妝小撇步，就是利用亮片色眼影提亮眼睛，打造若有似無的細閃妝感，使整體眼妝層次再提升，讓眼神看起來更惹人憐愛。

＃健康色腮紅

不論是否戴眼鏡，IU都習慣以清透的心機裸妝打造素顏妝感，因此在塗抹腮紅時，只需選擇奶橘色、裸膚色等低飽和度色系，並大面積掃在臉頰及鼻頭上，就能營造溫柔紅潤的自然妝感了！

＃鼻頭處鼻影加深

眼鏡正巧卡在鼻子上方的位置，因此容易在視覺上放大鼻子的尺寸，為了打造精緻五官，絕對不能忘記重要的鼻影！不過若是仔細觀察IU的妝容，會發現她在鼻影上巧妙增加一筆，就是在鼻頭處畫上三角形，使鼻子更加小巧高挺。

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