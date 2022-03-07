fb ig video ETtoday search mobile

把握IU妝容5重點，變身魅惑「眼鏡妹」！迅速告別書呆子形象

>

實習記者施至真／綜合報導

在手機重度成癮的時代，就連人氣女星IU都有近視困擾，更別說是平凡的我們。雖然為了愛美，不少女生會選擇戴隱形眼鏡，但是眼睛總有一些乾澀、不舒服的時候，為了讓妳就算戴上眼鏡也能展現耀眼的一面，今天就要利用人氣女神IU的「眼鏡妝」5大精髓，迅速告別書呆子形象！

▲把握IU妝容5重點，變身魅惑「眼鏡妹。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

▲IU就算戴眼鏡，還是不減女神魅力。（圖／翻攝自IG@dlwlrma，下同）

＃毛流感淡眉

戴上眼鏡後會加重眉毛的存在感，因此眼鏡妝的精髓是自然蓬鬆的毛流感淡眉，而IU本身眉毛較為濃密，即使素顏也能維持自然好氣色，因此只需要利用眉粉稍微填補，就能打造溫柔的毛流感淡眉。

＃大地色眼妝

戴上眼鏡後不只眼妝會被吃掉，還會讓眼睛看起來比平常小一點，因此建議以簡潔的大地色眼影加深輪廓即可，不僅給人一種沉穩內斂的感覺，還能順便消除水腫。另外，IU還會在眼中至眼尾處使用咖啡色眼線，既不會使眼神太過銳利，又能製造放大眼睛輪廓的效果。

▲把握IU妝容5重點，變身魅惑「眼鏡妹。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

＃眼中亮片色提亮

除了咖啡色眼線，IU還有一個眼妝小撇步，就是利用亮片色眼影提亮眼睛，打造若有似無的細閃妝感，使整體眼妝層次再提升，讓眼神看起來更惹人憐愛。

＃健康色腮紅

不論是否戴眼鏡，IU都習慣以清透的心機裸妝打造素顏妝感，因此在塗抹腮紅時，只需選擇奶橘色、裸膚色等低飽和度色系，並大面積掃在臉頰及鼻頭上，就能營造溫柔紅潤的自然妝感了！

＃鼻頭處鼻影加深

眼鏡正巧卡在鼻子上方的位置，因此容易在視覺上放大鼻子的尺寸，為了打造精緻五官，絕對不能忘記重要的鼻影！不過若是仔細觀察IU的妝容，會發現她在鼻影上巧妙增加一筆，就是在鼻頭處畫上三角形，使鼻子更加小巧高挺。


▶不想一次漂整頭！4個流行「挑染範本」JISOO、MOMO也用了

▶《少年法庭》金惠秀51歲凍齡美顏5秘訣　不吃2食物是關鍵

關鍵字：

IU, 李知恩, 眼鏡, 眼鏡妝, 韓星妝容

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

大器晚成的3大星座！TOP 1最狠最能吃苦，當然會邁向成功

大器晚成的3大星座！TOP 1最狠最能吃苦，當然會邁向成功

迪麗熱巴扮學生妹「下衣失蹤」辣翻！　逆天筷子腿網擔心：太瘦了

迪麗熱巴扮學生妹「下衣失蹤」辣翻！　逆天筷子腿網擔心：太瘦了

奧斯塔羅12星座一周運勢0307-0313　金牛荷包看緊、天蠍充滿煩躁感 無印良品「莫蘭迪灰綠」托特包爆紅！　高顏值＋氣墊設計超勸敗 超神準！網暴紅「養什麼寵物」心理測驗，秒測你的理想對象 12星座渣男行為盤點　只曖昧、魚塘管理，各個都是高段位能手 林心如早餐分量大到驚人　絕佳狀態比「Rose媽媽」時期還瘦 宋智孝、張員瑛都戴過！醜萌「Balaclava頭套」2功能超強大瞬間賣爆 星巴克「奶油白托特包」美翻！　金扣＋淺印Logo質感媲美精品

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面