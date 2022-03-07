三色珍珠排排站像「彩色泡泡」超萌Q　TASAKI首推耳骨夾

▲M/G TASAKI首次推出TRIPLE PEARL系列耳骨夾（下）114,000元，戒指111,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TASAKI任設計師Melanie Georgacopoulos發揮想像力的M/G TASAKI系列，近日推出M/G TASAKI TRIPLE PEARL及SQUARE LEAF系列新品兩項新作，前者跳脫珍珠單件單色設計，難得用上白、藍與薰衣草三種顏色且大小不一的珍珠排列組合，猶如彩色泡泡般可愛，並首次推出耳骨夾，為穿搭增添活潑氣息。

▲M/G TASAKI TRIPLE PEARL耳環（左）102,000元，項鍊88,800元。

M/G TASAKI另一新作SQUARE LEAF系列，則以如葉片帶有摺痕感的方形K金，搭配阿古屋珍珠、南洋珍珠或淡水珍珠，創造衝突美感，款式包括單墜的珍珠項鍊、具分量的串珠、細緻手鍊、戒指與耳環等。

▲模特兒佩戴M/G TASAKI SQUARE LEAF系列，手鍊63,500元，戒指79,300元。



▲M/G TASAKI SQUARE LEAF耳環（左）79,300元，項鍊73,000元。



MIKIMOTO也有不少珍珠結合貴金屬幾何線條的個性設計，當中M Collection項鍊即以品牌字首M為主視覺，中央鑲嵌單顆珍珠，清楚展現品牌宣言；Talisman Glide珍珠手鍊也有異曲同工之妙，於日本Akoya珍珠之間穿插純銀製的M字Logo與螺絲帽造型注入工業風，且罕見採用彈性繩設計，不用開扣即可佩戴。

▲MIKIMOTO M Collection 18K白金墜鍊（左）75,000元，Talisman Glide珍珠手鍊123,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

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