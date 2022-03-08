玄彬「嘟嘴撒嬌」萌樣全曝光！加碼「扣子不扣好」放送養眼胸肌

記者王蓁蓁 / 台北報導

愛情事業雙收的「迫降CP」玄彬、孫藝真，終於在萬眾期待下即將在本月步入禮堂！近日以新劇《三十九》回歸的孫藝真，開播以來收視十分亮眼，準新郎玄彬也不遑多讓，接連以帥出天際的大片登上韓版《DAZED》雜誌封面，玄彬先是大方敞開襯衫領口撩人，接著又嘟嘴賣萌爆擊粉絲心臟，就算名草有主也完全不減他「公共財」男神地位！

玄彬演出《愛的迫降》時練出的厚實胸肌與手臂，在這回韓版《DAZED》雜誌拍攝中依舊能看見壯碩輪廓，只見他穿著義大利品牌Loro Piana白色襯衫，大膽不把扣子扣好，敞開領口令粉絲們忍不住心花怒放，一手撐著牆壁、加上微皺眉的溫柔眼神，即便即將成為人夫，也讓人好想撲進他懷裡。

不過這次大片最令人印象深刻的就是這張玄彬「賣萌」照了！他換上整套白色西裝，內搭咖啡色襯衫製造亮點，不過就算他全身包緊緊，還是看得出西裝底下驚人的「太平洋寬肩」，搭配上他皺眉與嘟嘴的撒嬌模樣，反差效果讓不少網友直呼：「也太可愛了」、「這必須收藏」、「平常就是這樣撒嬌的嗎」！

風格一轉，玄彬接著改穿條紋毛衣加上卡其褲耍帥，直勾勾盯著鏡頭的眼神，瞬間又讓Man味滿點，下一秒，把瀏海放下來隨意蓋住額頭，雖然面無表情，手拿粉色玫瑰遞向鏡頭的浪漫「女友視角」，再次讓少女們原地暴動，一系列畫報根本是婚前送給粉絲們的最佳禮物。

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