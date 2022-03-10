《少年法庭》寫實金句必反思：大人們的私欲，正在無情踐踏孩子們的未來

實習記者施至真／綜合報導

Netflix律政劇《少年法庭》一上線就衝上排行榜第一名，整部戲除了超吸睛的卡司之外，改編自真實案件的青少年犯罪題材，更成功引起話題，今天就用劇中5句反映出社會真實問題的經典台詞，一起省思劇中敏感的犯罪議題！

＃他們想引起注意，想傳達自己的痛苦，希望別人不要忽視自己。

《少年法庭》碰觸了一個十分敏感的話題——未成年人犯罪問題。劇中描述這些少年犯之所以走上犯罪這條路，背後的因素往往與家庭、社會、學校有關，而他們犯罪，其實只是渴望被重視、被關懷而已，然而卻因為周遭的環境無法滿足他們的安全感，而選擇了犯罪這種極端的方式。

＃人生重要的是逗號，不是句號，所以你不需要焦急，人都難免會失誤，不過那些失誤，並不代表失敗，你隨時都可以重新開始。

人生難免都有犯錯的時候，然而如何從錯誤中改正，並回歸正確的道路，卻是我們應該反思學習的。劇中總是以溫柔態度對待少年犯的車泰柱（金武烈 飾）法官，意外說出自己曾是少年犯出身，因為傷害親屬未遂而得到嚴厲處分，然而他卻成為一名負責任的法官，並且希望孩子們都能和他一樣，擁有重新做人的機會。

▲《少年法庭》中有許多值得反思的議題。（圖／翻攝自IG@netflixkr，下同）

＃遭受家庭暴力傷害的孩子們，在受害之後就不會再長大了，即使過了十年、二十年，那也只是時間流逝而已，他會被獨自囚禁在過去的日子裡。

不論在劇中或在現實生活中，家庭暴力案件總是層出不窮，為了讓受害者及早脫離受暴的痛苦之中，社會必須好好重視這項議題，因為受害的孩子們不只生理的挫傷需要被醫治，心靈上的創傷更有可能將他們囚禁在被施暴的日子，除了幫助受害者就醫尋求資源，最主要還是必須改善家庭暴力的歪風。

＃有句話說「教養一個孩子，需要整個村落的力量」，這句話反過來說就是，如果整個村落都漫不在乎，就會毀掉一個孩子的人生。

孩子在成長的過程中，除了與父母互動之外，他們還會從周遭大人的回應中建構自我，因此劇中才會說「教養一個孩子，需要整個村落的力量」，然而若是身邊的大人無法給予孩子正向的關懷或讚美，並讓他認為自己是不好的，漸漸的就會影響孩子的人格發展，甚至毀掉他的一生。

＃大人們的私欲，正在無情踐踏孩子們的未來。

劇中法官羅部長習慣以速戰速決的方式快速結案，五年前更是只用三分鐘，就結束兩位11歲年幼兇手的審判，這種不負責任的做法，不僅毀了沈恩錫（金惠秀 飾）的家庭，更扭曲了兩位孩子正確的三觀，使他們面對法律更加無所忌憚。

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