ROSÉ辣腿全都露PK同團Lisa　確診後狂曬美照問候粉絲

▲BLACKPINK成員ROSÉ（右）與Lisa曬美腿吸睛。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK成員ROSÉ上個月28日，透過經紀公司YG娛樂宣布確診新冠肺炎，不得不取消出國行程，也成為繼泰籍Lisa後，該團第二位確診成員。她沉寂一周，今接連在IG發美照，雖然未多著墨近況，但她po出與Lisa露辣腿照吸睛，寫下「season greetings」問候粉絲，讓外界放心不少。

▲ROSÉ穿SAINT LAURENT點點迷你洋裝搭配Tiffany戒指。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

ROSÉ新照中所穿的黑色圓點洋裝，出自她代言的法國品牌SAINT LAURENT，繫上愛心扣頭的腰帶，盡顯她的纖腰曲線，加上超級迷你裙設計，凸顯她的長腿優勢，與Lisa較勁，不分軒輊。

▲ROSÉ佩戴Tiffany & Co. Schlumberger十六石戒指，380,000元。（圖／翻攝roses_are_rosie IG、品牌提供）

整體造型相當講究的ROSÉ，不僅穿著SAINT LAURENT圓點裙裝，同時連指甲都換上點點美甲，與服裝相呼應，她也戴上代言的Tiffany & Co.傳奇設計師Jean Schlumberger以經典愛情符號「X」創作的戒指，18K金配鉑金鑲嵌16顆圓形明亮式切割鑽石，造型搶眼且品牌辨識度高，要價38萬元。

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