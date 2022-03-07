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口罩讓你狂長痘、敏感刺痛？皮膚科醫師教「4不5要」保養原則

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▲▼ 醫師教9大保養原則　遠離防疫問題肌。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享保養原則，幫助預防、改善「防疫問題肌」。（圖／翻攝IG@yubi_190、@goodal_official.jpg）

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供、翻攝pexels

全球新冠疫情邁入第三年，大幅改變原先生活型態，配戴口罩、勤消毒等防疫措施成為生活新日常，卻也造成肌膚問題更多重複雜化，痘痘、粉刺冒不停，同時又有搔癢、刺痛或敏感泛紅等情況，讓人不知該怎麼保養才好。皮膚科醫師曾涵琪就傳授，想遠離「防疫問題肌」、維持肌膚健康膚況，要掌握「四不五要」保養原則，快來看看你漏掉哪些沒做到。

▲▼醫師教9大保養原則　遠離防疫問題肌。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高雄長庚紀念醫院皮膚科主治醫師曾涵琪表示，據觀察自疫情開始後，民眾因戴口罩與防疫消毒引起的肌膚問題前三名依序為：痤瘡(痘痘)、酒糟性皮膚炎和濕疹(如接觸性皮膚炎)。

而研究指出，每天配戴口罩超過6小時會提高肌膚發生多重問題的機會。曾醫師就表示，在疫情期間肌膚所面臨問題，如乾燥脫屑、敏感泛紅、粉刺痘痘等可能同時出現，讓保養亂了頭緒。防疫期間想維持肌膚健康膚況，就要強化肌膚屏障防護力及在受損時快速修復多重肌膚問題，同時需要掌握「四不五要」保養原則，

1.不用含刺激成分潔顏產品

避免刺激成分，造成肌膚更多敏感不適。

2.不要使用熱水洗臉

溫度過高的熱水會破壞皮脂膜，造成肌膚屏障防護力下降。

3.不要過度使用面膜

發炎或敏感肌膚容易因面膜使用過久、過悶或相對複雜成分，造成發炎問題更加嚴重。

4.不要繁複保養

當肌膚出有癢痛刺激症狀，首先要簡化保養步驟，並選擇具多效修復功效保濕產品，避免使用刺激成分。

1.要防曬

天天防曬與適時補擦防曬，防止紫外線使肌膚問題惡化，特別是酒糟肌，容易因為紫外線刺激引發發作。

2.要及時保濕修復

當肌膚紅腫不適時，完全不保養反而會因肌膚缺乏保濕水分，可能導致後續衍生問題。保養成分建議選擇同時有修復和保濕的功效成分，如高濃度維生素原B5 等，具有舒緩及修復肌膚屏障功能，可改善肌膚發炎或舒緩不適症狀。

3.要清潔

每日早晚定時清潔，避免油脂髒污唾液與汗水殘存於肌膚上。

4.要更換口罩

拋棄式口罩要天天更換，當口罩內層髒污或潮濕就應馬上更換。口罩配戴不宜太 緊過度壓迫，若有敏感、過敏問題，要避免使用香氛釦等含有香精成分產品。

5.要治療

當肌膚出現嚴重不適、紅腫刺癢等問題時，勿過度搔抓避免造成傷口細菌感染，宜盡快諮詢專業皮膚科醫師，切莫延誤就診，以免引發嚴重後遺症。

可搭配的保濕修護保養品

▲▼ 醫師教9大保養原則　遠離防疫問題肌。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲理膚寶水 B5瞬效果全面修復精華，30ml，NT$1,580。

▲▼ 醫師教9大保養原則　遠離防疫問題肌。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲KORRES 希臘優格舒緩精華液，30ml，NT$1,590。

▲▼ 醫師教9大保養原則　遠離防疫問題肌。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲LANEIGE 水酷修護保濕精華，50ml，NT$1,650。

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