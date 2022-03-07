直播／LV在巴黎絕美大鐘下辦秀　捐助烏克蘭兒童逾3千萬台幣

▲LV的2022秋冬大秀，在巴黎奧塞美術館登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2022秋冬巴黎時裝周的倒數第二天，有LOUIS VUITTON（路易威登）端出最新系列，大秀在台灣時間3月7日晚上9點半在奧塞美術館登場，打開上方影片即可看見直播，在IG上釋出的預告，是緩緩旋轉的花朵，在瀰漫著許多不安的此刻，顯得優雅寧靜。

▲以美麗花朵拍成的預告，優雅寧靜。（圖／翻攝Louis Vuitton IG）

這是LV首度選在奧塞美術館辦秀，奧塞的前身為火車站，改建為美術館後，金雕細琢的大時鐘被保留了下來，成為醒目標誌，LV也以此為宣傳大秀的形象，很有震撼力，在這樣的空間裡發表新系列，一定又有非凡效果。

▲奧塞美術館的大鐘，是著名地標，LV也以此作為2022秋冬秀的邀請函。（圖／品牌提供）

雖然巴黎時裝周如火如荼，眾多精品品牌對烏俄戰爭也發表明確立場，LV所屬的LVMH集團、GUCCI所屬的開雲集團，以及HERMES（愛馬仕）、CHANEL（香奈兒），都宣布關閉在俄羅斯的門市，也暫停網路購物。

各品牌的捐款也不斷，LV向來支持聯合國兒童基金會 （UNICEF），因此捐助100萬歐元（約3126萬台幣）予UNICEF，幫助受烏克蘭境內衝突所影響的兒童和家庭，包括乾淨用水、健康照護、教育用品、兒童保護服務，以及心理社會照護等，以迅速因應任何緊急狀況。

▲LV捐助聯合國兒童基金會。（圖／翻攝Louis Vuitton IG）

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