網傳「踮腳尖30秒就能瘦」！營養師曝搭配「6種食物」更有效

▲運動之餘，吃進去對的食物也很重要。（圖／Pexels、翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

「三分練、七分吃」是減重的不二法門，網傳踮腳尖30秒就可瘦身，營養師高敏敏指出，除了做對姿勢，搭配燃脂食物更有效，腳瘦身真有那麼神？一起來了解。

營養師高敏敏指出，當踮腳尖時，小腹核心收緊，呼吸就必須要花更多力氣，同時也能提高身體代謝率，簡單來說這個動作、能幫助活化身體機能、提升新陳代謝，尤其是幫助燃脂超有感。

踮腳尖運動這樣做

1.首先將雙腳腳跟緊貼，腳尖向外打開90度。



2.吸氣後夾緊屁股，並踮起腳尖。



3.雙手手掌交疊，向上盡量伸展。



4.將肩胛骨向後夾緊，之後用力收肚子。



5.全身伸展到極限後，放緩呼吸並大聲數到10秒。



除了幫助計時之外，也可以確保執行時沒有憋氣。

6.雙手向兩側畫半圓放下，腳跟貼回地面。

高敏敏分享，每天將整個動作重複3至5次，就可以有效又輕鬆的瘦肚子。同時也要提醒大家執行瘦身法時不要憋著氣，要保持呼吸暢通。

當然除了踮腳尖還不夠，「3分運動、7分飲食」，同時也要補充燃脂食物才能讓瘦身事半功倍，以下6款食物多吃，幫助你達到最理想體態。

#黑胡椒

黑胡椒中含有胡椒鹼，能幫助抑制脂肪合成、燃燒脂肪。

#綠茶咖啡

咖啡和綠茶中都含有咖啡因，再加上綠茶中的兒茶素，都能增進燃脂。

#薑

薑烯酚可以促進代謝、抑制食慾、燃燒體內多餘的脂肪。

#小黃瓜

小黃瓜的含水量高，可以幫助水分及鈉代謝。

#辣椒

辣椒素具有幫助產熱、提高代謝的作用。

#燕麥片

內含維生素B群，能幫助全身機能代謝。