時尚部落客完美胸型全都露　星星遮點自封「Gucci女王」

▲Chiara Ferragni參加Gucci米蘭大秀造型大膽，只靠星星貼紙遮點。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

明天是國際婦女節，時尚部落客始祖、身兼同名品牌主理人的Chiara Ferragni，分享她的成功之道，已育有1子1女的她表示：「美麗驅動著我所做的一切，我鼓勵現今女性不需要在妻子、母親或工作間做選擇，因為這些角色都使我的生命更加完整。」她大膽做自己，也反映在她的造型上，日前出席HUBLOT米蘭店開幕、Gucci大秀，她均穿西裝上陣，但她於服裝秀大膽將外套敞開，露出只用星星貼紙遮點的胸型，自封「Gucci女王」。

▲Chiara Ferragni日前參加HUBLOT米蘭店開幕活動，戴Big Bang Unico Integral 黃金鍊帶腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）





▲HUBLOT Big Bang Unico Integral黃金鍊帶計時腕錶，1,632,000元。

身為時尚圈寵兒，Chiara Ferragni近期馬不停蹄穿梭於米蘭、巴黎各品牌秀場，百變造型讓人眼花撩亂，最令人印象深刻是參加Gucci大秀，穿上粉色緞面套裝，打開外套扣子露出星星胸貼，自信展現胸型；而出席代言瑞士名錶品牌HUBLOT米蘭店開幕活動，她一樣裡面什麼都沒穿，只套上黑色西裝上陣，不過這回扣好外套、別上白色胸花，再搭配上百萬元的Big Bang Unico Integral黃金鍊帶腕錶，既帥氣又優雅。

▲Chiara Ferragni再忙也要與老公一起帶兒女遊巴黎迪士尼樂園。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

Chiara Ferragni 不僅在各種時尚場合亮相，也勤於宣傳自創的同名品牌，成功累積上億元身家，但她不忘將時間分配給家人，即便於巴黎時裝周期間，再忙也要與老公帶著2個孩子一起暢遊巴黎迪士尼樂園。她認為女性無須在妻子、母親或工作間做選擇，因為這些角色互補，進而完整了她的人生，她特別喊話要相信自己，夢想必定會實現。

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