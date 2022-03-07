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給失戀者的8個忠告！心理諮詢師：別壓抑難過，否則連快樂也會消失

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▲▼心理諮詢師給失戀者的8個建議。（圖／pexels）

▲走出失戀只是時間問題，別刻意勉強自己不悲傷。（圖／Pexels，以下同）

編輯／Lily

夜深了，失戀的人為情所苦，總執著問著為什麼？卻怎麼也走不出來悲傷，心理諮詢師趙晚安在《小紅書》分享，沒有人能為你承受傷心，但以下關於失戀的8個建議，願所有為失戀所痛的人能放下一點點、領悟一些些。

#無論他說的分手理由有多麼的荒謬和難以接受，都盡量別去「推理」可信或是不可信，因為說到最後無非就是兩個答案，愛沒愛過和愛不愛了。

▲▼心理諮詢師給失戀者的8個建議。（圖／pexels）

#忘不了他的話，與其留戀他的好，倒不如回憶那些讓你傷心的事，他的好你已經體驗過了，因為那些傷心事，你們才會分開。

#沒有人能一直幸福，也沒有人能會一直痛苦，平靜不代表不難過了，笑也不代表不悲傷了，你可以偶爾開心，偶爾舔舐傷口。

#失戀的過程，不是養傷，而是戰鬥。你的對手不是前任，也不是過去的愛情，而是那些想傷害自己的念頭，執念和怨恨。

▲▼心理諮詢師給失戀者的8個建議。（圖／pexels）

#如果你還在為某些遺憾的事自責，就去想當初你是不是也有很多難處。別用現在更成熟的自己，去指責曾經的你，過去做的一切，都是為了現在的你。

#別壓抑你的難過，難過被壓住，快樂也會消失的。

▲▼心理諮詢師給失戀者的8個建議。（圖／pexels）

#心碎的時候，沒人能處理好工作、關係和學業，允許自己慢下來，先照顧好情緒和感受，在適當時機一切都會回到正軌，沒關係的。

#沒有必要強迫自己寬恕他，你可以選擇理解但不原諒，直到你心甘情願的放下這一切。

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關鍵字：

失戀, 諮詢師, 建議, 愛情

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