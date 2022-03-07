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安格斯12星座一周運勢3／7-3／13　牡羊魅力翻倍、射手最全面幸運

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

這週金、火、水的位移，讓整個星盤產生小搬風效應，羊座則是能在這波變化中獲益的少數星座，特別是在感情、人際表現上，大方大器的社交手腕能讓你魅力翻倍，單身者無心插柳，能迎來旁人主動示好的暗示，脫單與否操之在你，有對象者則要慎防緋聞是非，相處貴在真誠真心，得設法贏得情人的信任。

金牛座 4.21~5.20

職場上看似不利的調動，其實都只是金牛座對於「變化」所產生的恐懼，這週不妨讓自己快速的適應這些和以往不同的細節，愈早習慣這些變動，愈能穩住腳步，重新創造出新平衡。這週裡人際關係微微倒退，感情路也不見得順遂，有對象者設法營造驚喜，可以喚回往日熱情，單身者急也沒用，暫且得習慣與自己相處。

雙子座 5.21~6.20

本週金星悄然移位暫且緩解了雙子的財運困境，雖然不見得有高額進帳，但只要能好好控管物欲，荷包就得以安全守住！此時人際上隱憂浮現，小人就在身邊，最好多點提防，管好自己的嘴，別給人搬弄是非的機會。感情上漸入佳境，能與情人找到更好的相處默契，單身者一顆真誠真心勝過萬千小心機。

巨蟹座 6.21~7.21

行星運轉之下蟹座好運持續到來，但是這週得提防工作上的信心危機，守本分的盡力做好每件事，就不必擔心別人的質疑。與情人的關係看似平淡，其實彼此能在生活的細節中累積默契，但要避免產生心結與爭執，比起事事隱忍，還是需要多點溝通喔！單身蟹座近期桃花運勢增加，適合把握這段時間拓展人際，讓更多人看見你。

獅子座 7.22~8.22

隨著水星的移位，獅座這週可說是星盤中的小贏家，友善熱情的互動將很容易讓你成為大家眼中的風雲人物，可以獲得同儕的肯定與支持，工作上影響力大增，可藉著團隊力量呼風喚雨，唯獨感情是你運勢中的軟肋，不順遂的情感糾葛，不僅大大打壞你的好心情，甚至可能影響職場，清獅難斷家務事，這週搞定感情就算成功了大半！

處女座 8.23~9.22

金星的出走連帶讓處女座的桃花暫時離線，這週的你感情上順其自然就好，過多的揣測、猜心，反而容易感情更生疏、增添更多不可預期的變化發展，倒是有對象者，得多撥一些時間培養感情，就算老夫老妻也需要用心經營。工作運勢不甚理想，近期想要減少壓力，就要謹慎把關細節，別因為小失誤搞砸事情。

天秤座 9.23~10.22

本週秤座魅力略略減退，職場上得好自為之，過度依靠長官或同儕，只會更突顯自己的不足，得重新回歸基本面，充實自己的實力與自信。感情上，單身者要進入穩定戀情的發展，可能還需要一點時間，順其自然緣份反而容易出現，至於已經有戀情的，一起出遊或是參與彼此生活，都能夠讓兩個人顯得更加的親密。

天蠍座 10.23~11.22

依循著水星、金星的移轉腳步，蠍座運勢從先前的絢爛回歸平淡，感情也退回原本較為謹慎的態度，對愛情仍多所考量，單身者沒有辦法很快的打破僵局，至於已經有戀情的，感情偶爾會出現外來的干擾，需要兩人對彼此更多些信任包容，才能度過難關。工作水到渠成，表現也許不見得讓人驚豔，但有持續穩定的進展。

射手座 11.23~12.21

三大吉星吉相為射手本週運勢平添了好運道，這週桃花旺盛、魅力爆棚，人際、愛情行情看漲，連帶工作、家庭的好運也一波波，不過此時對射手而言愛情卻不是那麼的重要，與志同道合的夥伴發展興趣嗜似乎才是生活重心，因此有對象者，得嚴防與情人的關係看似平和但其實正日漸疏遠，再忙也要關心身邊的人才好！

摩羯座 12.22~1.19

總動不動就壓力上身、什麼事都只想一肩扛起的摩羯，這週趁著金、水、火星移位，心情上的負擔稍稍減輕，不過感情仍然處在一籌莫展的局勢，單身者除了感情告急外，互動略少的社交也很可能讓你在需要朋友、伙伴陪伴的時刻揪不到人，至於有情人者則要當心近期互動流於制式化，偶爾還是需要浪漫一下重燃往日的熱情。

水瓶座 1.20~2.18

瓶座這週日子既忙碌卻又充實，本命宮、金錢宮位中幾顆吉星坐鎮，就算麻煩上門也能很快獲得解決，不但不怎麼有壓力，某些新任務、新變動反而還會讓你心生期待呢！這個時期的瓶座們人氣也水漲船高，不管走到哪裡都可能認識新的朋友，拓展了你的生活圈，連帶桃花也多添了許多可能，單身者將有心動的不期而遇！

雙魚座 2.19~3.20

在太陽守護下，魚座這週日子持續逍遙，就算有些小煩惱小麻煩，也多半能透過眾的幫忙下獲得解決，工作可說一路順遂，唯一得當心的是火星的移位，將默默為魚兒往後埋下一顆不定時炸彈，這週開始對於突發事件得避免反應太過度，讓你作下錯誤決定，人際之間也要懂得明哲保身，別太盲目的加入紛爭之中，為自己帶來風波。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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