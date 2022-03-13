13款私密處保養全都幫妳整理好了！從溫和清潔、吃蔓越莓通通有

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

賽吉兒創辦人Dr. Guieu發現，光用清水清潔私密肌是無法讓女性擺脫反覆發生的婦科問題，因為私密肌的防護膜非常脆弱，容易受到皂鹼與化學成分破壞，唯有使用天然成分的清潔保養才能維持私密肌的健康。

推薦13款從清潔、外用到口服的私密肌保養品，讓妳調理養護一次到位，體內外健康有感升級！

私密肌清潔保養：

賽吉兒 菁萃潔浴凝露 日用型

添加天然乳酸及鼠尾草等植物菁萃，pH3.5質地溫和、不刺激，可天天使用，舒緩淨味同時幫助私密肌膚好好打底，重建自我防禦力，改善尷尬惱人的私密肌膚問題，維持清爽健康及自然酸平衡。

100ml／NT$200、250ml／NT$400、500ml／NT$700。

綠藤 ME TIME 私密沐浴露 經典版 & 經期悠然版

經典版沐浴露將溫和做到極致的私密沐浴露，以專屬比例的植物潔淨配方，打造將溫和做到極致的私密沐浴露，多些熟悉成分留下的柔嫩滋潤，少些悶癢異味。深入了解洗淨與保濕的平衡舒適，揮別過度清潔；150 ml／NT$420。

經期悠然版沐浴露舒緩經期不適的溫和潔淨，以修護成分打造舒緩經期不適的溫和潔淨，多些柔嫩清爽，少些悶癢異味。深入了解洗淨與保濕的平衡舒適，揮別過猶不及的私密處清潔，150 ml／NT$480。

HH Herb & Health私密植萃抗菌潔淨露 木質款

零添加人工香精、皂鹼等化學合成物，內含10種純淨草本配方，洗淨同時滋養調理並維持私密肌健康環境，200ml／ NT$480。

Fees法緻 私密呵護浴潔露

給予私密肌細緻的健康呵護，小女生、大女生、孕婦皆可使用，富含植萃成分且低敏無害，洗後不乾澀不緊繃，私密肌膚PH值等於4的弱酸環境，提升天然防護力，250ml／NT$480。

Sukin 敏感肌無皂基沐浴乳

Sukin敏感肌無皂基沐浴露含有綠茶等一系列植物精華，能夠柔和清潔和喚醒肌膚；不乾燥、無皂基的沐浴露含有蘆薈、黃瓜和洋甘菊，滋養同時鎮定肌膚。500ml／NT$399。

愛康 涼感潔淨慕絲

全新涼感配方，宜人的櫻花香氣，清新的薄荷微涼感，清爽帶走黏膩；內含胺基酸成分的甜菜鹼配方，提供日常最溫和清潔，豐富蘆薈則可讓私密肌深度滋潤；150ml／NT$899。

私密肌口服保養：

DHC蔓越莓精華

將濃縮後的蔓越莓汁製成食用方便的營養食品，含有奎寧酸及維他命C、多酚、膳食纖維等營養素，同時添加富含鋅及不飽和脂肪酸的南瓜籽油成分，能夠幫助抗氧美肌、維護健康等等；30日份（150粒）／NT$780

W.SHOW植透肌 綠鑽石養妍粉

含有植物來源神經醯胺Ceramide、日本米糠大豆發酵物與綜合莓果萃取成分；其中添加的蔓越莓與綜合莓果萃取，藉由冷壓榨技術提取蔓越莓豐富花青素，避免因為加熱處理流失果香與營養，能預防泌尿道感染的發生；30包NT／NT$1,088

HH Herb & Health蔓越莓益菌青春膠囊

專業微膠囊技術將整顆北美蔓越莓果實滋養活性完整保留，每顆富含250毫克蔓越莓精華，能被腸胃吸收，並添加珍珠粉、膠原蛋白、西印度櫻桃等等，並針對私密肌所需的好菌濃度，添加「私密益生菌」配方，每顆富含100億隻活菌，能有效調理女性私密肌菌叢生態，維持穩定健康；60粒／瓶，NT$680。

私密肌外用保養：

Lip Intimate Care 椰子香草私密護理油/沙棘芳枸葉私密護理油/益生元平衡私密護理

有感改善女性乾燥悶癢、尷尬異味，讓私密肌更澎潤、彈嫩、以及健康！

椰子香草私密護理油成分中的椰子油為果肉中提煉出來的天然油脂，具增強肌膚防禦力，可改善乾燥肌膚，同時達到鎖水功效。植物萃取香草散發柔和香氣，溫和不刺激，減少尷尬異味。添加有機向日葵籽油，富含維生素E減少乾澀，達到柔軟肌膚功效；75ml／NT$1,280。

沙棘芳枸葉私密護理油添加西澳特有芳枸葉精油，減緩悶養引起的皮膚敏感，維持健康私密肌環境。天然植萃香氣可謂私密肌減少異味，添加沙棘果油蘊含稀有Omega-7，給私密處強大深層滋潤修護力及延緩老化；75ml／NT$1,280。

益生元平衡私密護理獲得歐盟有機認證，添加益生元成分供給好菌成長茁壯，專為易脆弱私密肌設計，提升防護力、增強好菌功效，打造穩定健康的私密菌叢，減少反覆不舒服狀況；75ml／NT$1,280。

Lip Intimate Care 夏威夷果燕麥私密潤唇霜

溫和補充天然油脂，為私密肌敷上一層專屬面膜，5種簡單天然成分，減少肌膚負擔。添加頂級植萃優油及天然蜂蠟，能撫平細紋、減少乾燥及及摩擦問題，高度滋養的多用途私密唇霜；50ml／NT$1,280。

Sukin 敏感肌身體乳液

溫和的身體乳液，富含蘆薈、黃瓜、洋甘菊及乳木果脂，有助於鎮定、舒緩乾燥肌膚，強效滋潤和補水，淨化及保濕，讓肌膚恢復活力、得到滋養；500ml／NT$599。

賽吉兒 高效修護保濕凝膠 日用型

以豐沛的玻尿酸及義大利蠟菊等植物菁萃成分，補給私密肌膚輕盈水分，提升嫩白度，預防暗沉與乾燥，亦可在除毛後作為肌膚鎮定、修護使用。如同水狀般的凝膠狀質地，滑順好推抹，清爽不黏膩，吸收後肌膚柔嫩保濕；30ml／ NT$680。

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